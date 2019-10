Jul en kleinzoon Pieter lanceren derde bier van huisbrouwerij De Vliet: “Een donker bier hadden we nog niet” Wouter Demuynck

17 oktober 2019

18u08 0 Geel Na de Vliet Tripel en Vliet Spelt lanceert Huisbrouwerij De Vliet alweer een derde biertje: de Vliet Dubbel. Het donker bier van hoge gisting heeft een mooie roodbruine kleur en smaakt licht zoet met een vleugje karamel.

Jul Molenberghs uit Geel-Ten Aard richtte in 1988 Huisbrouwerij De Vliet op en is dus een echte vaste waarde in het bierlandschap. Ook succes bleef niet uit. Zo won de Vliet Tripel een maand geleden nog een gouden medaille op de World Beer Awards in de categorie Belgian style tripel. Die medaille en het succes van de vorige bieren heeft de brouwers ertoe aangezet om hun gamma uit te breiden me de Vliet Dubbel. Jul Molenberghs lanceert het bier van 6,5% samen met zijn kleinzoon Pieter.

Bolvormig glas

“Een donker bier van hoge gisting hadden we nog niet in ons assortiment. De rijkheid van dit nieuwe brouwsel biedt wellicht gastronomische mogelijkheden. Bij aromavolle bieren moet het bier best voorin je mond komen omdat daar de meeste smaakreceptoren zitten om optimaal van het bier te kunnen genieten. Daarom schenken we Vliet Dubbel in een bijhorend mooi bolvormig glas”, aldus brouwer Jul Molenberghs.

Met ingrediënten als kandijsuiker, verschillende mout- en hopsoorten en gist krijgt het nieuwe bier een verrassende geur- en smaakcombinatie. Het aroma is fruitig, de smaak is licht zoet en karamelachtig. Idealiter wordt het bier geschonken op 7 à 8 graden Celcius.

Vliet Dubbel is sinds 17 oktober in alle drankenhandels van Geel er ver daar buiten verkrijgbaar.