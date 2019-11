Jos en Françoise vieren zeldzaam albasten jubileum Wouter Demuynck

17 november 2019

23u45 0 Geel Het Geelse echtpaar Jos Gilis (95) en Françoise ‘Swas’ Hermans (93) vierde afgelopen week een zeldzaam albasten huwelijksjubileum. Al 75 jaar delen ze lief en leed en intussen wonen ze net geen jaar samen in woonzorgcentrum Wedbos. Jos volgde zijn vrouw zo’n twee maanden nadat zij naar het woonzorgcentrum was verhuisd, aangezien hij haar thuis teveel miste.

Jos Gilis (95) en Françoise ‘Swas’ Hermans (93) leerden elkaar meer dan 75 jaar geleden kennen op de kermis van Elsum, in volle oorlogstijd. Jos zag haar op de kermis en merkte op dat verschillende jongemannen haar ten dans vroegen, maar Swas weigerde telkens om mee te gaan. Jos waagde ook zijn kans bij haar, die met hem wél mee ging. De vonk sloeg over en op 11 november 1944 stapten ze in het huwelijksbootje.

Timmerman

Jos en Swas woonden op verschillende plaatsen in Geel en belandden uiteindelijk in Gansakker. Ze kregen zeven kinderen, waarvan er spijtig genoeg reeds twee overleden zijn, 11 kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen. Jos ging om brood op de plank te krijgen werken als timmerman. Hij mocht ooit zelfs mee naar de hallen van Brussels Expo om daar aan een meubeltentoonstelling mee te werken. Toch kennen de meesten Jos wellicht beter als duivenmelker, waarmee hij al van jongs af aan startte. Hij heeft een rijke carrière achter de rug met tal van bekers en diploma’s. In 1992 werd hij Antwerps kampioen.

Swas deed het huishouden, waarbij haar handwerkkunst goed van pas kwam. Stapels truien heeft ze gebreid. In hun vrije tijd hebben Jos en Swas veel gewandeld en gefietst - een toch doorheen drie provincies hebben ze ooit op één dag gefietst. Het meest konden ze evenwel genieten van de bezoekjes aan familie en vrienden.

Verhuis naar woonzorgcentrum

Jos nam thuis al geruime tijd, samen met zijn kinderen, de zorg voor zijn vrouw op zich, maar op een bepaald moment werd dat te zwaar en namen ze de beslissing om Swas te verhuizen naar het woonzorgcentrum, waar ze sinds september 2018 verblijft. Jos kwam zoveel mogelijk op bezoek, maar miste zijn vrouw teveel. Daarom besliste hij om twee maanden later ook naar Wedbos te verhuizen.

Het albasten jubileum van Jos en Swas werd uitgebreid gevierd. Het woonzorgcentrum trakteerde het echtpaar, hun kinderen, de bewoners en het aanwezige personeel van de afdeling op koffie en taart.