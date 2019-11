Jong en oud proeven van wetenschap bij Thomas More Jef Van Nooten

24 november 2019

16u48 0 Geel Op de Geelse campus van Thomas More stond zondag alles in het teken van de wetenschap. Naar aanleiding van de Dag van de Wetenschap organiseerden Thomas More en KU Leuven er een reeks workshops en demonstraties.

De Dag van de Wetenschap is hét moment bij uitstek om kennis te maken met wetenschappen en technologie. Ook de onderzoekers, docenten en studenten van Thomas More en van KU Leuven toonden graag hun passie voor deze domeinen. Op de campus in Geel boden ze een reeks spannende en plezante activiteiten aan in labo’s, skills labs, ateliers en leslokalen. Een deel van het aanbod was op kindermaat gesneden. Bezoekers leerden bijvoorbeeld hoe acrobaten in evenwicht blijven op een koord of hoe een 3D-betonprinter werkt. Dertien studenten Industriële Ingenieurswetenschappen in de Voedingsindustrie stelden ook hun nieuw ontwikkelde en innovatieve voedingsmiddelen voor met een beperkte ecologische impact.