Jeugdcentrum De Bogaard voorlopig gesloten na brand: jeugdhuis week gesloten, jeugddienst elders ondergebracht Wouter Demuynck

10 december 2019

18u06 2 Geel Door de brand in het Door de brand in het Geelse jeugdcentrum De Bogaard van maandagnamiddag kunnen de diensten die er gevestigd zijn voorlopig niet vanuit het jeugdcentrum werken. Zo is de dienst jeugd elders aan het werk en blijft jeugdhuis De Vonk de hele week gesloten. Vermoedelijk ontstond de brand opzettelijk, maar verder onderzoek moet daarover uitsluitsel brengen.

De brand ontstond maandagnamiddag rond 16 uur in de mannentoiletten van jeugdcentrum De Bogaard. Onder meer de kast van een handdoekdispenser brandde helemaal uit, wat grote rookschade in de rest van het gebouw veroorzaakte. Het gaat vermoedelijk om brandstichting, maar onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak is.

Rookschade

Het jeugdcentrum huisvest tal van diensten, waaronder dienst jeugd, het jeugdhuis, het JAC en de leerboerderij. Zij kunnen voorlopig niet vanuit het jeugdcentrum werken door de rookschade. In de loop van de week komt een expert ter plaatse om de schade vast te stellen. Dat advies zal uitwijzen wanneer de gevestigde diensten weer aan de slag gaan in het gebouw.

“De dienst jeugd is voorlopig elders aan het werk, maar ze zijn wel nog telefonisch en via mail bereikbaar. Na het advies van de expert bekijkt de dienst jeugd of de schade langdurige gevolgen heeft op het jeugdaanbod”, klinkt het bij de stad Geel. “Nabije activiteiten en zaalverhuur zijn alvast afgelast.” Speelpleinwerking de Speelfabriek gaat wel door omdat het kan uitwijken naar de sporthal van het Sint-Aloysiusinstituut tijdens de kerstvakantie.

Jeugdhuis De Vonk

Ook jeugdhuis De Vonk houdt deze week de deuren dicht. Op hun Facebookpagina reageert het jeugdhuis verbolgen over het vermoeden van brandstichting. “We vinden het jammer dat we ons dag in en dag uit inzetten voor jongeren van deze stad en stellen ons nu de vraag waarom we dit allemaal doen. Als we er niet op tijd bij waren, hadden we deze tekst zelfs niet kunnen schrijven. Einde werking, weg jeugdhuis. Maar we geven niet op, we weten zeker dat deze zaak uitgeklaard wordt.”