Jeannine en Eduard vieren gouden jubileum Wouter Demuynck

02 oktober 2019

13u33 0 Geel Jeannine Fraters (72) en Eduard Ven (75) zijn dit jaar 50 jaar getrouwd.

Ze leerden elkaar destijds kennen via een contactadvertentie in het muziekblad Muziek Express en trouwden twee jaar later. Jeannine werkte jarenlang bij confiserie Van Dyck in Kontich, Eduard was aan de slag bij bouwfirma Schoonjans. Samen hadden ze een zoon Davy, maar die is 20 jaar geleden op 22-jarige leeftijd overleden. Aangezien ze allebei ernstig ziek zijn, steunen ze elkaar volop. In hun vrije tijd gaan ze graag samen vissen.