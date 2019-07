Jean en Hermine vieren 50 jaar huwelijksgeluk Wouter Demuynck

24 juli 2019

17u40 5 Geel Het Geelse echtpaar Jean Willekens (74) en Hermine Alen (74) vierde onlangs hun gouden huwelijksjubileum. Samen hebben ze twee kinderen en vier kleinkinderen. Ze leerden elkaar kennen op de kermis van Mol-Achterbos, die steeds in februari plaatsvindt. “Het was toen heel koud, maar gelukkig was de liefde warm”, knipoogt Jean.

Hermine was vroeger regentes en gaf het vak huishoudkunde op scholen in Dessel en Geel, Jean was altijd als arbeider aan de slag bij telecommunicatiebedrijf Bell Telephone in Geel. In hun vrije tijd gaan Hermine en Jean graag fietsen. Zo nemen ze ook op hun wintervakantie naar Spanje hun fietsen mee. Op 74-jarige leeftijd speelt Jean bovendien nog elke week voetbal bij caféploeg De Bosboys, de ploeg van café Den Thijs aan Sas 9.

Hun gouden huwelijk vierden Jean en Hermine in De Notelaar in Kasterlee. Daar kregen ze van schepen Nadine Laeremans (CD&V) een uittreksel van hun huwelijksakte en een mooi bloemstuk.