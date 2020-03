Janssen Pharma, Tereos én Filliers starten noodproductie desinfecterende ontsmettingsalcohol Toon Verheijen

22 maart 2020

14u05 38 Geel Geneesmiddelenfabrikant Janssen Pharmaceutica is zondag gestart met de noodproductie van desinfecterende handvloeistof om de tekorten in de ziekenhuizen op korte termijn weg te werken. Janssen werkt ervoor samen met andere bedrijven als Filliers en Tereos.

Het nieuw productieproces wordt opgestart op de site van Janssen Pharmaceutica in Geel. De noodproductie komt tot stand in nauwe samenwerking met de federale overheid, Zorgnet-Icuro, het UZ Leuven, en het UZ Gent en andere bedrijven zoals Filliers en Tereos. Ziekenhuizen gebruiken desinfecterende handvloeistof voor een groot aantal activiteiten waaronder het uitvoeren van operaties. In België is er momenteel zo’n 20.000 liter desinfecterende handvloeistof nodig om aan de vraag van verschillende zorginstellingen te voldoen. In verschillende hospitalen zullen de beschikbare reserves volgende week al uitgeput zijn.

Nieuw proces

In overleg met de overheid en verschillende (universitaire) ziekenhuizen onderzocht Janssen hoe zo snel mogelijk aan de acute vraag naar desinfecterende handvloeistof voldaan kon worden. “Omdat Janssen momenteel geen desinfecterende handvloeistof produceert, werd beslist hiervoor een nieuw productieproces in de chemische productiesite in Geel op te starten”, zegt managing-director Stef Heylen. “De vestiging van Janssen in Geel laat een snelle start van een nieuwe productie conform alle kwaliteits- en veiligheidsregelgevingen toe. Dankzij de vrijwillige inzet van een groot aantal medewerkers is het bovendien mogelijk de noodproductie naast de normale productie van andere essentiële geneesmiddelen te organiseren. De bevoorrading van andere geneesmiddelen voor patiënten komt dus niet in het gedrang.”

Samenwerking

De snelle productie is mogelijk dankzij een nauwe samenwerking met andere bedrijven. Zo levert Tereos gratis ethanol aan Janssen en Filliers, dat ook desinfecterende handvloeistof gaat produceren. Op zijn beurt levert Janssen andere ontbrekende grondstoffen aan Filliers. Vanaf zondag start Janssen de productie van ‘batches’ van 5.000 liter en vult deze in hanteerbare vaten van 10 en 20 liter af. Als alles volgens plan verloopt, zal de desinfecterende handvloeistof vanaf dinsdag kunnen geleverd worden aan het UZ Gent en het UZ Leuven, waarna ze verder binnen het ziekenhuis- en zorgnetwerk verdeeld zullen worden.