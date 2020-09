Jan is eerste ‘scholenagent’ in de Kempen: “Drempel tussen politie en middelbare scholieren verlagen zodat ze ons contacteren voor de zaken escaleren” Wouter Demuynck

04 september 2020

18u09 0 Geel In de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout is sinds het begin van dit schooljaar scholenagent Jan Vanuytven aan de slag. Hij zal een aanspreekpunt vormen voor alle middelbare scholieren in Geel en wil zo de drempel tussen politie en de jongeren wegwerken. “De afgelopen jaren merkten we dat een probleem al geëscaleerd was wanneer de scholieren naar de politie stapten”, vertelt Vanuytven, die nog maar de tweede scholenagent van Vlaanderen is.

Met 15.000 studenten, van wie 5.000 leerlingen in het middelbaar onderwijs, is Geel een echte scholen- en studentenstad. Sinds 2014 heeft de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout al een studentenagent die als aanspreekpunt fungeert voor de studenten van de hogeschool terwijl wijkagenten zich bekommeren om de lagere scholen. Voor de scholieren van het middelbaar onderwijs was er tot nu toe dus nog geen specifiek aanspreekpunt.

Drempel

“We zien dat er zich daar toch wel een kloof bevindt. Voor die scholieren is het een hele drempel om met de politie contact op te nemen. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat als scholieren naar de politie stappen ze een probleem hebben dat al geëscaleerd is, doordat er bijvoorbeeld iets gestolen is of er iemand slagen heeft gekregen. We zouden graag wat preventief werken, maar we moeten die leerlingen ook kunnen bereiken. Daarom willen we graag drempelverlagend werken via de scholenagent”, legt kersvers scholenagent Jan Vanuytven uit.

“We bieden die gasten zo een bekend gezicht dat ze op, maar ook na school tegenkomen in de sportclub, jeugdhuizen en op jeugdpleinen. We hopen dat ze ons zo aanspreken voor de zaken escaleren. De jeugd heeft vaak een verkeerd beeld van de politie, meestal getekend door jongeren die reeds in aanraking kwamen met onze diensten. De misvattingen wil ik graag wegwerken en ik wil een open communicatie aangaan. Ik hoop dat ik de jongeren kan overtuigen dat de politie er voor hen is en dat ik vanuit mijn functie een vertrouwensband kan opbouwen.”

Facebook en Instagram

Om de jongeren maximaal te bereiken, wordt er ingezet op verschillende kanalen. “We hebben een pagina op Facebook en Instagram en in de scholen worden er gadgets verspreid met daarop het e-mailadres en gsm-nummer van de scholenagent. De leerlingen kunnen kiezen bij welke manier van communicatie ze zich het beste voelen. Voor een gewone vraag over het verkeer zullen ze mij wel aanspreken op de speelplaats, maar voor een groter probleem zullen ze eerder opteren voor een privé-bericht op sociale media of telefonisch contact.”

Ook op problemen die zich online stellen zal scholenagent Jan Vanuytven zich richten. “We gaan in de toekomst opleidingen volgen bij Child Focus, zodat we in scholen en jeugdhuizen voordrachten kunnen geven om jongeren wat wegwijs te maken in het internet en hen te behoeden voor bepaalde gevaren. Niet iedereen doet zich online immers voor zoals hij of zij echt is. Kinderen worden online ook afgeperst of worden onder druk gezet om dingen te doen die ze niet willen doen.”

Eerste in de Kempen

In de meeste gevallen zal de scholenagent bemiddelend optreden en bij ernstige feiten doorverwijzen naar collega’s die het dossier verder afhandelen. Op termijn zal de scholenagent zo een scharnierfunctie vervullen tussen verschillende partners zoals scholen, jeugdwerkorganisaties, zorginstellingen en sportclubs.

Jan Vanuytven is de eerste scholenagent in de Kempen en de tweede in Vlaanderen. De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout deed met een stage de nodige ervaring op bij politiezone Carma in Limburg, dat al enkele jaren met een scholenagent werkt. Scholenagent Jan is bereikbaar via Facebook en Instagram (@scholenagentgeel), telefonisch op het nummer 0473/56.27.34 en via mail op pz.glm.scholenagent@police.belgium.eu.