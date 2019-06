Ivo Bollen (66) stopt als gemeenteraadslid Wouter Demuynck

13 juni 2019

16u53 4 Geel Ivo Bollen (66) van de Brugpartij heeft zijn ontslag ingediend als gemeenteraadslid om persoonlijke redenen. De gewezen OCMW-voorzitter blijft wel betrokken bij de partijwerking, zij het in een rustigere rol.

Ivo Bollen begon in 1988 als ACW-kandidaat op de toenmalige CVP-lijst. Hij greep naast een zetel, maar kwam in 1989 in de OCMW-raad. In 1995 werd hij OCMW-voorzitter, een functie die hij 18 jaar lang zou bekleden. Tot zijn ontslag in 2014 zetelde Ivo Bollen als gemeenteraadslid. Toen leek het alsof hij de politiek vaarwel zei, maar in 2018 werd hij lijstduwer van de Brugpartij, de nieuwe progressieve partij die in Geel de afdelingen van Beweging.net, Groen en de sp.a bevat. De 634 stemmen die hij achter zijn naam kreeg deden hem besluiten effectief zijn comeback te maken.

Andere rol

Bollens leven evolueerde zodanig dat hij vaak niet aanwezig kon zijn. Ook de komende twee raadszittingen zou hij moeten missen, en dat deed hem de knoop doorhakken om ontslag te nemen als raadslid. De Brugpartij respecteert de beslissing en kan ermee leven omdat dit op partijvlak geen afscheid is, klinkt het. “We zijn erg blij dat we op Ivo mogen blijven rekenen, zij het in een andere rol”, aldus Peter Van Nuland, voorzitter van de Brugpartij. “Zijn sterke sociale ingesteldheid is een meerwaarde voor onze partij, en onze politieke werking kan een beroep blijven doen op zijn grote expertise en ervaring.”

Toevallig genoeg zal diegene die hem in 2014 als raadslid opvolgde, dat eind deze maand nog eens doen. Vanaf de gemeenteraad van 26 juni vervangt eerste opvolger Greet Bakelants, die ook de overstap van CD&V naar de Brugpartij maakte, Ivo Bollen in de fractie.