IT-studenten moeten dodelijke virusuitbraak vermijden tijdens wedstrijd: “Opeens brandend actueel” Wouter Demuynck

29 januari 2020

15u33 0 Geel De hackathon waaraan woensdag 90 IT-studenten van Thomas More deelnamen was opeens wel heel actueel. Het thema van een dodelijk virus dat uitbreekt werd enkele maanden geleden al gekozen, maar is des te relevanter nu het coronavirus is uitgebroken.

Een hackathon is een wedstrijd waarbij IT’ers - meestal in 24 uur tijd - een innovatieve en creatieve IT-oplossing moeten vinden voor een probleem dat hen wordt voorgeschoteld door een bedrijf. At Once, een IT-bedrijf uit Kontich, koos als thema in juni 2019 al voor een ‘biohazard outbreak’ - het uitbreken van een virus. In teams van vier studenten gingen 90 studenten de uitdaging aan om vanaf woensdagmiddag 24 uur lang de opdracht, die de naam Patient Zero kreeg, op te lossen.

Op voorhand kregen de studenten geen verdere informatie. Zij werden dan ook verrast toen de mensen van At Once tijdens de inleiding van de opdracht binnenvielen in gele beschermende pakken, inclusief mond- en gezichtsmasker om de simulatie zo waarheidsgetrouw te maken, terwijl een alarmsignaal luid loeide.

Patient Zero

“Het thema van de hackathon is het simuleren van een mogelijke uitbraak van het volgende ‘dodelijke virus’. Om te voorkomen dat het dodelijke virus zich kan verspreiden, moeten de data scientists - de studenten - binnen de 24 uur een oplossing zoeken om Patient Zero, de eerste patiënt waarbij het virus uitbrak, te lokaliseren”, klinkt het bij Thomas More. “Ze gaan daarvoor op zoek naar alle beschikbare data van vroegere uitbraken, zoals ebola of sars. Al die data worden geanalyseerd, patronen worden beschreven, er worden conclusies getrokken… Het finale resultaat wordt een visuele weergave van de ‘data predictions’. Als alles goed verloopt, tonen de studenten op een visuele manier aan hoe ze Patient Zero weten te lokaliseren. Daarmee kunnen ze de wereld redden van een dodelijke virusuitbraak en een apocalyps.”