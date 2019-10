Irma wordt 105 jaar: “Niet drinken, niet roken en hard werken” Wouter Demuynck

25 oktober 2019

20u44 0 Geel Op 30 oktober wordt Irma Boons, afkomstig uit Oosterlo maar die sinds 2018 in WZC Onze-Lieve-Vrouw in het centrum van Geel woont, 105 jaar. Dat viert ze met alle bewoners en liefst 40 familieleden, maar iedereen is welkom om haar verjaardag mee te komen vieren.

Irma Boons werd geboren op 30 oktober 1914 als oudste van zes in Geel-Winkelomheide. Tot haar 14 jaar is Irma naar school geweest. Verder hielp ze vaak mee op het veld, zo moesten ze soms om 3 uur ‘s nachts opstaan om te gaan zaaien. In 1936 leerde ze haar man Frans Oyen kennen op de kermis in Zammel en zes jaar later stapten ze in het huwelijksbootje. Niet veel later werd hun eerste dochter Maria geboren, in 1944 kwam hun tweede dochter Stans ter wereld.

Bijklussen bij de commissaris

In 1947 gingen Frans en Irma in Oosterlo wonen, waar ze 61 jaar gewoond hebben. Frans ging aan de slag bij brouwerij Cools, Irma ging bijklussen bij de lokale commissaris en bleef nadien thuis voor het huishouden. Na de kinderen kwamen er vijf kleinkinderen, die op hun beurt voor zes achterkleinkinderen hebben gezorgd. In haar vrije tijd hield Irma zich graag bezig met haken. Al haar kleinkinderen hebben een sprei van haar hand gehad. Irma kwam in februari 1990 alleen te staan, toen haar man Frans een jarenlange strijd tegen longkanker verloor.

“Niet drinken, niet roken en hard werken”

In 2010 verhuisde Irma van Oosterlo naar Meerhout. Aangezien haar zicht zo fel verminderd was door cataract, trok ze in bij haar dochter, waar ze de garage hadden omgebouwd tot kleine studio. Na een val volgde in 2018 een verhuis naar het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in het centrum van Geel, waar Irma graag vertoeft. “Als er iets is, helpen ze mij hier altijd heel goed. En ik kan nog altijd goed eten. Van onze tafel eet ik nog het meest”, lacht Irma. “Ik ben er nooit mee bezig geweest om zo oud te worden. Ik heb wel altijd gezond geleefd door niet te roken en te drinken. Ik heb ook altijd hard gewerkt zolang ik kon.”

Iedereen welkom op verjaardagsfeest

Op 30 oktober om 14 uur zal er een verjaardagsfeest georganiseerd worden in WZC Onze-Lieve-Vrouw (Pastoor Van Neylenstraat 1), met een optreden van Ron Elly. Irma viert haar verjaardag met alle bewoners en 40 familieleden, maar iedereen is welkom om mee te komen vieren.