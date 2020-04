IOK zet groepsaankoop van 325.000 mondmaskers on hold door onduidelijkheid over geschikte stof Wouter Demuynck

28 april 2020

18u32 0 Geel Intercommunale IOK gaat de groepsaankoop van mondmaskers, waar tal van Kempense gemeenten op intekenden, tijdelijk staken. Het zou gaan om 325.000 katoenen mondmaskers, maar vanuit de federale overheid klonken er opeens twijfels of die stof wel geschikt is.

Intussen hebben al vele Kempense gemeenten - waaronder Geel, Hoogstraten, Westerlo, Laakdal, Meerhout, Herselt en Hulshout - aangegeven mee in te stappen in de groepsaankoop van IOK. De intercommunale ving vanuit de federale overheid echter twijfels op over het gebruik van katoen als stof voor de mondmaskers.

Aanbesteding

“We wachten momenteel nog op officiële feedback van de federale overheid hierover. Normaal gezien zouden we vandaag de aanbesteding lanceren en eigenlijk was het de bedoeling om dat al eerder te doen. Door de signalen die we kregen en de twijfel over de materialen hebben we dat echter on hold gezet. Zolang we de aanbesteding niet kunnen uitschrijven, weten we niet welke leveranciers beschikbaar zijn en wat de levertermijn zal zijn. Dat is nu dus allemaal koffiedik kijken”, zegt Katleen Mertens, communicatieverantwoordelijke van IOK.

Dinsdagmiddag verklaarde viroloog Steven Van Gucht in de media dat katoen wel een geschikte stof zou zijn. “Daarbij was het echter niet duidelijk of het ging om mondmaskers die de mensen zelf maken of de industriële mondmaskers die wij gaan bestellen. Daarover hebben we nog geen officieel bericht gekregen.”