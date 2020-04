IOK kan dan toch aanbesteding voor 325.000 herbruikbare mondmaskers lanceren na onduidelijkheid over geschikte stof Wouter Demuynck

28 april 2020

18u32 0 Geel Intercommunale IOK heeft de aanbesteding voor de groepsaankoop van 325.000 herbruikbare mondmaskers, waar tal van Kempense gemeenten op intekenden, dinsdagavond dan toch kunnen lanceren. De groepsaankoop werd eerder even gestaakt omdat het nog onduidelijk was of katoen een geschikte stof was voor de mondmaskers, maar de intercommunale heeft nu voldoende zekerheid verkregen.

Vorige week vroegen enkele Kempense gemeenten aan IOK om een groepsaankoop voor herbruikbare mondmaskers te organiseren. Nadat de intercommunale bij alle Kempense gemeenten polste naar een eventuele deelname, reageerden 22 gemeentebesturen - waaronder Geel, Hoogstraten, Westerlo, Laakdal, Meerhout, Herselt en Hulshout - positief op die vraag.

Katoen

“In het weekend werd het bestek uitgestuurd in functie van het verkrijgen van offertes voor de levering van herbruikbare mondmaskers, waarbij ook een katoenen mondmasker door de leveranciers kon worden aangeboden. Dat was gebaseerd op de nationaal gelanceerde en door virologen gevalideerde campagne ‘Maak je mondmasker’”, vertelt Katleen Mertens, communicatieverantwoordelijke van IOK.

De intercommunale ving vanuit de federale overheid echter twijfels op over het gebruik van katoen als stof voor de mondmaskers. “Maandag rees op basis van een productnormeringsnorm twijfel over katoen als geschikt materiaal voor een mondmasker. Bijgevolg werd even getemporiseerd met de groepsaankoop om zekerheid te verkrijgen over de juiste materiaalkeuze.”

Dichtheid van weefsel

Dinsdagvoormiddag benadrukte professor Steven Van Gucht dat niet de stof bepaalt of mondmaskers doeltreffend zijn, maar wel de dichtheid van het weefsel. Ook is het belangrijk dat de stof op hoge temperatuur gewassen kan worden. “In de namiddag verstuurde het Crisiscentrum van de Vlaamse overheid een nieuwsbrief aan de Vlaamse gemeenten met een ondersteuningsaanbod voor lokale besturen voor het kopen van mondmaskers. In een document wordt met betrekking tot de materiaalkeuze zowel de mogelijkheid gegeven aansluiting te zoeken bij de productnormeringsnorm als bij de gevalideerde documentatie op www.maakjemondmasker.be.”

Aanbesteding uitgestuurd

Op basis van de informatie van professor Van Gucht en het Crisiscentrum van de Vlaamse overheid meende IOK de marktbevraging op een verantwoorde manier te kunnen verder zetten en diverse gevalideerde materiaalkeuzes toe te laten. “Het bestek werd ondertussen in de vooravond (dinsdag, red.) uitgestuurd aan potentiële leveranciers, die tot morgennamiddag (woensdagnamiddag, red.) 14 uur de kans krijgen om één offerte in te dienen. Morgenavond (woensdagavond, red.) zal de Raad van Bestuur van IOK tot gunning overgaan. De prijs en de leveringstermijn zullen daarbij de criteria zijn.”

Eenmaal de leveranciers gekozen zijn, zal een verdere communicatie gevoerd worden met de gemeentes over de timing van de levering. De gemeenten kunnen dan zelf beslissen over de verdere distributie aan hun burgers.