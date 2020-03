Interieurwinkel Abitare maakt mondmaskers van designerstoffen en deelt ze gratis uit aan klanten Wouter Demuynck

22 maart 2020

16u01 0 Geel Interieurwinkel Abitare, met twee vestigingen in Geel en eentje in Brasschaat, zet zich dezer dagen in om het tekort aan mondmaskers weg te werken. Enkele werkneemsters, die op vrijwillige basis even naaister zijn geworden, maken daarvoor gebruik van de voorraad exclusieve designerstoffen. “Onze mondmaskers zijn natuurlijk niet voldoende voor ziekenhuisgebruik, maar met onze bijdrage willen we wat druk van de ketel halen. We geven de maskers gratis aan onze klanten”, zegt zaakvoerster Terry Knijff.

Ook Abitare moest haar winkels sluiten door de maatregelen van de overheid. Ook de evenementen die de zaak rond design organiseert zijn opgeschort. Enkel de interieurspecialisten kunnen nog wat verder met ontwerpen die digitaal aan klanten kunnen worden voorgelegd.

Exclusieve designerstoffen

“Die sluiting is natuurlijk een forse streep door onze rekening, maar wij willen geen tijd verliezen met doemdenken. Wij hebben als team gezocht naar een manier om ons steentje te kunnen bijdragen en samen besloten we om mondmaskers te naaien”, aldus zaakvoerster Terry Knijff.

Bij Abitare zijn twaalf mensen in dienst die nu noodgedwongen tijdelijk werkloos zijn. Zij zijn nu vrijwillig aan het naaien geslagen. “Wij hebben altijd een behoorlijke voorraad aan exclusieve designerstoffen. We gaan die waardevolle voorraad niet bijhouden tot de heropening later dit jaar, maar gaan ze verwerken tot mondmaskers.”

Vraag naar medische mondmaskers verlichten

De zaakvoerster benadrukt dat het niet de bedoeling is om iets ‘exclusiefs’ aan te bieden of om het te commercialiseren. “We doen dit omdat we vonden dat we iets moesten doen. We hopen dat we een beetje kunnen helpen om de vraag naar échte medische mondmaskers te verlichten, zodat die uitsluitend naar de ziekenhuizen en de zorg zouden gaan. Wat wij maken zijn maskers voor dagelijks gebruik. De maskers worden ook niet verkocht. We bieden ze gratis aan onze klanten en volgers aan.”

Masker voor 2.000 gezinnen

Wie een mondmasker van Abitare wil, kan een mail sturen naar terry@abitare.be met daarin zijn of haar adresgegevens. Wegens de grote vraag en de beperkte voorraad stof en elastiek, wordt er maar één mondmasker per adres aan de klanten bezorgd per post. “We maken mondmaskers zolang onze stofvoorraad het toelaat en we versturen in de volgorde van aanvraag. We hopen zo’n 2.000 gezinnen een masker te bezorgen.”

