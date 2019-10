Infomarkt over mobiliteitsplan voor Geel-centrum Wouter Demuynck

12u43 1 Geel Op 15 oktober, van 17 tot 20 uur, organiseert de stad een infomarkt over het nieuwe mobiliteitsplan voor Geel-centrum in zaal De Waai (Werft 28). Alle inwoners zijn er welkom en krijgen de kans om hun mening over de plannen te geven.

Deskundigen van het studiebureau, medewerkers van de stad en de schepen van Mobiliteit zullen aanwezig om vragen te beantwoorden en de suggesties te noteren. “Wat voorligt is dus nog maar een voorstel waarop de stad reacties vraagt van inwoners. Er is dus nog niets beslist”, klinkt het.

Lukt het niet om langs te komen, dan vind je de visie en de circulatieplannen vanaf 16 oktober ook op www.ideevoorgeel.be/mobiliteitsplan. Daar kan je jouw opmerkingen over de plannen doorgeven tot 5 november. Na die participatieperiode komt het al dan niet gewijzigde mobiliteitsplan voor de gemeenteraadscommissie in november. In december wordt het dan ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.