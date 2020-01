Inbrekers stelen geld uit woning Jef Van Nooten

02 januari 2020

Bewoners uit de Molenstraat in Geel ontdekten woensdagavond rond 23 uur dat er was ingebroken in de woning. De inbraak gebeurde tussen 10 uur en 23 uur. De daders doorzochten de woning en gingen aan de haal met geld.