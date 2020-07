Inbrekers roven schilderij en andere spullen uit buitenverblijf Jef Van Nooten

28 juli 2020

De eigenaar van een chalet aan Kievermont in Geel ontdekte maandagavond dat er was ingebroken in het buitenverblijf. De daders braken een raam open om binnen te geraken en haalden de chalet helemaal overhoop in hun zoektocht naar buit. Ze gingen uiteindelijk aan de haal met een slaapzak, een veldbed, drank en een schilderij.