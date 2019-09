Inbrekers maken buit in onbewoond pand Jef Van Nooten

17 september 2019

Dieven hebben een inbraak gepleegd in een woning aan de Kalvariebergstraat in Geel. Ze viseerden er een huis dat momenteel niet bewoon wordt. De woning is nog wel ingericht. De daders maakten er een tv, dvd-speler, compressor en hogedrukreiniger buit.