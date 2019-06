Inbrekers krijgen voordeur niet open JVN

04 juni 2019

Dieven probeerden in de nacht van maandag op dinsdag in te breken in een woning aan Breerijt in Geel. De daders prutsten aan het slot, maar kregen de deur niet open. De bewoners stelden de inbraakpoging dinsdagochtend rond 5.30 uur vast. De daders maakten geen buit.