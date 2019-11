Inbrekers forceren slot van achterdeur Jef Van Nooten

26 november 2019

16u50 0

Bewoners uit de Leliestraat in Geel ontdekten dinsdagochtend dat er in de loop van de nacht was ingebroken. De daders forceerden het slot van de achterdeur om binnen te geraken. Ze doorzochten de woning. De omvang van de buit is niet gekend.