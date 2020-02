In trampolinepark SuperJump spring je voortaan ook digitaal: “Springers zitten zelf in het spel” Wouter Demuynck

25 februari 2020

17u46 0 Geel Bij trampolinepark SuperJump, dat gelegen is in het winkelcomplex Yellow Park op de Antwerpseweg in Geel, kan je voortaan springen combineren met gamen. In de digitale gamezone zit je zelf in een computerspel en moet je aan de hand van het scherm naar bepaalde punten springen. De digitalisering past in het plan van SuperJump en nieuwe buur VR Base, dat virtual reality gaming aanbiedt, om Yellow Park te profileren als vrijetijdspark.

SuperJump opende eind 2017 de deuren en is een van de grootste trampolineparken van het land. In het park zijn er allerlei zones zoals een hindernissenparcours, de langste tumblingbaan van de Benelux en je kan al springend zelfs een potje trefbal of basketbal spelen. Aan dat aanbod heeft SuperJump deze maand een digitale gamezone toegevoegd, waar je trampolinespringen combineert met gamen.

Bewegingen vertaald naar computerspel

In de digitale gamezone, een investering van enkele tienduizenden euro’s, verschijn je op het scherm zelf als personage in het spel. Je wordt gescand zodat al je bewegingen op de trampoline worden weergegeven in het computerspel. “Hiermee koppelen we een doel aan het springen. Niet-sportieve mensen zullen zich eerder misschien al eens hebben afgevraagd wat ze hier doen, maar nu ze zelf in zo’n spel kunnen zitten zorgt dat voor een extra drijfveer”, vertelt Cynthia Rosseneu, filiaalmanager van SuperJump.

Wachtrijen

“In de spelletjes moet je bijvoorbeeld al springend een spoor volgen of monstertjes die je zandkasteel willen kapotmaken ‘wegspringen’. Bij het springen tussen eilanden moet je er soms ook op letten dat er op het ene eiland geen stekels staan waarop je niet kan landen”, vervolgt Rosseneu. Het concept valt al erg in de smaak. “Er zijn al vaak wachtrijen. Daarom zorgen we op piekmomenten er bijvoorbeeld voor dat de spelletjes die het langst duren even niet beschikbaar zijn, zodat men niet te lang moet wachten.”

Ook competitieve zielen kunnen er hun hart ophalen. “De hoogste scores van een bepaald spel worden telkens op een scherm vermeld. Er zijn heel wat mensen die die scores willen verbeteren. Het filmpje van hun prestaties kunnen ze ook doorgestuurd krijgen zodat ze het online kunnen delen.” Ook in de rest van het park is er op sommige plaatsen sinds kort de mogelijkheid om je eigen sprongen te filmen en nadien te delen.

Samenwerking met VR Base

Recent is er in het Yellow Park nog een bedrijf bijgekomen dat inzet op gaming: VR Base, waar je met een Virtual Reality-bril in een compleet nieuwe wereld kan spelen. Zij zien elkaar evenwel niet als concurrenten. Integendeel: op termijn willen ze pakketten aanbieden zodat klanten aan een voordelige prijs zowel SuperJump als VR Base kunnen bezoeken. “Onze doelgroep is dan ook anders. Bij ons zijn het vooral kinderen uit de lagere school, terwijl bij VR Base toch een oudere doelgroep komt. We hopen dat het Yellow Park kan uitbreiden met soortgelijke bedrijven, al blijven zaken die niet uit de entertainmentsector komen uiteraard ook welkom.”

Bijna drie jaar later blijft SuperJump het qua bezoekersaantallen trouwens nog goed doen. Maandelijks halen ze zo’n 8.000 tot 10.000 bezoekers. “Onze aantallen blijven heel stabiel, we merken geen daling. Velen dachten dat dit een trend was die na een tijd zou wegebben, maar dat is zeker niet het geval.”