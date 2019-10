In ‘t Eegdeken krijgt nieuwe voetpaden Wouter Demuynck

12u59 0 Geel Binnenkort legt de stad Geel nieuwe voetpaden aan in In ‘t Eegdeken en wordt de bestaande groenzone gewijzigd. De werken starten op zaterdag 2 november en veroorzaken enige hinder voor het verkeer.

Het voetpad van In ‘t Eegdeken was aan vernieuwing toe. Het pad was te smal voor kinderwagens en rolstoelgebruikers terwijl obstakels en oneffenheden een vlotte doorgang op de stoep beletten. “Meestal vervangen we deze voetpaden gewoon door een nieuw exemplaar maar dit was niet mogelijk in In ‘t Eegdeken”, klinkt het bij het bestuur. “We kozen ervoor om aan de kant van de openbare verlichting een volwaardig voetpad aan te leggen en aan de andere zijde van de weg een groenstrook.”

Bewonersbijeenkomst

In de doodlopende straten van In ‘t Eegdeken worden de voetpaden aan beide zijden opgeheven en ook vervangen door groenstroken. Tijdens de bewonersbijeenkomst kregen buurtbewoners de kans om hun mening hierover te geven. Op basis van die inbreng besloot de stad om de groenzones te herinrichten.

Zaterdag 2 november start een aannemer de bomen te rooien. Om veiligheid voor alle buurtbewoners en medewerkers te garanderen, sluit de aannemer de weg af voor alle verkeer aan het gedeelte waar hij rooit. Nadat de bomen zijn gerooid, starten de werken aan de voetpaden.