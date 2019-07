Huis onbewoonbaar na brand in kamer van de kinderen, gelukkig geen gewonden Wouter Demuynck

03 juli 2019

21u35 0 Geel Woensdagavond heeft er een zware brand gewoed in een sociale woning in de Eendenstraat in Geel. De bovenverdieping brandde nagenoeg helemaal uit en op de benedenverdieping is er veel rook- en waterschade. De woning is onbewoonbaar verklaard.

De brand brak rond 19.20 uur uit in de slaapkamer van de vier kinderen van het gezin, die helemaal uitbrandde. Twee andere slaapkamers op de bovenverdieping raakten ook nog zwaar beschadigd. Niemand van het gezin raakte gewond bij de brand. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

De woning werd onbewoonbaar verklaard aangezien er op de benedenverdieping ook heel veel rook- en waterschade is. Voor het gezin wordt naar een oplossing gezocht. “Vannacht zullen zij in een hotel ondergebracht worden”, vertelt burgemeester Vera Celis (N-VA).

“De Geelse Huisvesting heeft nog enkele woningen vrij omdat er renovaties worden uitgevoerd en gaat morgen (donderdag, red.) bekijken welke panden snel in orde gebracht kunnen worden zodat het gezin zich terug in een woning in de omgeving kan settelen. Door de brand hebben ze ook geen meubels meer. Daarom zullen onze mensen van het OCMW met het gezin meegaan naar de kringwinkel om wat spullen aan te kopen en kijken welke andere opties er nog zijn zodat er toch een minimum aan huisraad is.”