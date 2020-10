Houthakker Koen Martens (36) kroonde zich tot Benelux-kampioen tijdens het Stihl Timbersports kampioenschap: ‘Volgende maand op het WK in Munchen hoop ik stiekem op een top-5 notering’ Jurgen Geyselings

10 oktober 2020

12u08 0 Geel Gelenaar Koen Martens kroonde zich vorige week in het Nederlandse Halen tot Benelux-kampioen in het houthakken en houtzakken. Na de zes loodzware disciplines die het STIHL TIMBERSPORTS Benelux kampioenschap inhielden, bevestigde de Gelenaar zijn favorietenrol.

Koen Martens (36) is technisch leerkracht en tevens boomverzorger van beroep. Zijn ganse leven draait rond zijn gezin en alles wat met hout te maken heeft. “Het houthakken en de bijhorende sport is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby voor mij”, weet hij. “Ondertussen was dit mijn derde Benelux-titel op rij en mijn achtste deelname aan de kampioenschappen.” Op het Benelux kampioenschap streden 7 Belgen en 7 Nederlanders om de Benelux titel. Zij hadden zich vooraf gekwalificeerd via nationale interclub kampioenschappen. Met hun kettingzagen en bijlen probeerden ze het snelst door hun houtblokken te raken.

(Lees verder onder foto)

Winst in 4 disciplines

De zes af te handelen disciplines zijn uiteenlopend. Twee ervan zijn af te werken met een kettingzaag en de andere vier zijn puur handwerk, het favoriete onderdeel voor Koen. Uiteindelijk had Koen Martens tijdens de wedstrijd een ruime voorsprong opgebouwd waardoor de Benelux titel hem niet meer kon ontglippen. Door 4 van de 6 disciplines te winnen, mocht hij zich de verdiende Benelux kampioen noemen. Samen met Martijn Harms die Nederland zal vertegenwoordigen, plaatst Koen zich voor het WK in Munchen op zondag 29 november dit jaar.

De onderlinge vriendschap tussen de concurrenten maakt de sport des te mooier voor me. Dankzij deze hobby zag ik al een flink deel van de wereld Koen Martens

De krachtpatser uit Geel zag door deze ‘uit de hand gelopen hobby’ ondertussen al een flink deel van de wereld. Canada, Nieuw-Zeeland en nog vele andere reisbestemmingen staan al op Koen zijn lijstje. “De concurrenten van tijdens de wedstrijden zijn daarnaast ondertussen vrienden geworden. Het maakt de sport alleen maar mooier voor mezelf. Zo ging ik in het verleden al langs bij onder meer Canadezen in hun thuisland en kwamen er verschllende nationaliteiten op bezoek bij ons in België. De fair-play onderling is echt wel uniek te noemen”, klinkt het. “Voor de wedstrijden ben ikzelf vijftien tot zestien uur aan het trainen per week.” Koen is sinds een tiental jaar bezig met deze sport en mag zichzelf sinds een vijftal jaar bij de Europese toppers rekenen.

WK, da’s andere koek

“Het Wereldkampioenschap in Munchen in november, da’s nog andere koek”, vertelt hij. “Met deelnemers uit Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en alle Europese toppers zal het niet simpel zijn om stand te houden. Voor mij is het al een eer om op dit WK te geraken maar ik voel me beter dan ooit tevoren in de sport.” Tijdens de vorige deelnames strandde de Gelenaar telkens op de twaalfde en laatste plaats door enkele tegenslagen. “Ik zal sowieso eind november strijden voor wat ik waard ben en leg mezelf op om dicht bij de top vijf te eindigen. Niet simpel tussen al die doorwinterde houthakkers waartegen ikzelf een klein kereltje ben. Als ik hen de hand schud lijkt mijn hand wel een babyhandje, het zijn één voor één beren van atleten.”