Horeca in Geel krijgt al zeker tot midden november extra terrasruimte Wouter Demuynck

03 oktober 2020

20u07 0 Geel De extra terrasruimte voor de horeca in Geel is door het stadsbestuur verlengd tot 15 november. De stad wil nadien opnieuw verlengen tot begin januari, al moet daarvoor wel nog een aanpassing van het terrasreglement ter goedkeuring worden voorgelegd op de gemeenteraad.

Oppositieraadslid Myriam Smets (Open Vld) interpelleerde het schepencollege op de gemeenteraad van woensdagavond over de terrasuitbreiding voor de horeca. Die was al een eerste keer verlengd tot 30 september, maar raadslid Smets vroeg zich af of er nog een verlenging zit aan te komen.

Terrasreglement

Schepen van Lokale Economie kon meedelen dat de uitbreiding inmiddels verlengd werd tot 15 november. “Covid-19 niet weg, dan de terrassen ook niet weg. Vanuit het schepencollege hebben we groen licht gegeven om de uitbreiding gratis te laten staan tot 15 november. Daarna willen we opnieuw verlengen tot januari, maar daarvoor moet er op de gemeenteraad van november over een aanpassing van het terrasreglement gestemd worden”, aldus Corstjens, die ook een bevraging bij de horeca-uitbaters liet uitvoeren.

“We bevragen aan elk van hen bijvoorbeeld of een uitbreiding voor hen nodig is. Zo niet, dan kunnen we enkele parkeerplaatsen opnieuw uitbaten. Daarnaast bevragen we welke uitbreiding ze wensen, met welk type van overkapping, hoe ze gaan verwarmen... We hebben al veel reacties gekregen van uitbaters die de uitbreiding willen behouden, enkele anderen gaven aan de uitbreiding niet meer te nemen.”