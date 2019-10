Hooibeekhoeve kan andere gewassen telen dankzij nieuwe landbouwmachines: “Minder bemesting en water nodig” Wouter Demuynck

21 oktober 2019

16u41 1 Geel De Hooibeekhoeve, het melkveebedrijf en onderzoekscentrum van de provincie in Geel, heeft een nieuwe zaaimachine en rotoreg aangeschaft. Dat stelt de Hooibeekhoeve in staat om te evolueren van een monocultuur met voornamelijk mais naar een landbouw met verscheidene teelten. De extreme weersomstandigheden van de voorbije jaren lagen aan de basis van de keuze.

Waar de Hooibeekhoeve in het verleden vooral mais teelde, zullen nu ook vlinderbloemigen (grasklaver, veldbonen), gewassen die tegen droogte kunnen (rietzwenkgras) of gewassen waarvan de opbrengst gegarandeerd is (voederbieten) aan bod komen. Die nieuwe gewassen zorgen ervoor dat de nood aan kunstmest beperkt wordt, zodat er indirect veel minder CO2 geproduceerd wordt.

Minder bemesting en water nodig

“Voedergewassen vormen met 85% van het akkeroppervlak de belangrijkste gewassen in de provincie Antwerpen. Mais is na gras het voedergewas dat het meeste geteeld wordt. Als we enkel naar akkerteelt kijken, is mais de meest voorkomende teelt. De droge en warme zomers van de voorbije jaren hebben ons geconfronteerd met de nadelen van zo’n monocultuur”, zegt gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé (CD&V). “Door gewassen afwisselend te telen, bevorder je de bodemvruchtbaarheid. En als er een goede bodemvruchtbaarheid is, heb je minder bemesting en water nodig.”

Nieuwe zaaimachine en rotoreg

Om dat nieuwe inzicht in de praktijk om te zetten, heeft de Hooibeekhoeve een nieuwe zaaimachine en rotoreg (dat de grond egaliseert en losser maakt) aangeschaft. De zaaimachine is uitgerust met 24 zaairijen en naloopwieltjes, wat ervoor zorgt dat een landbouwer onder alle omstandigheden kan zaaien op een constante diepte. De combinatie met de rotoreg maakt bovendien dat de landbouwer in één keer het zaaibed kan maken en ineens ook kan zaaien. De financiering voor beide machines gebeurde via het Interreg Noord-West Europa-project FABulous Farmers, dat als doel heeft landbouwers te ondersteunen in de overgang naar een meer ecologische vorm van werken.