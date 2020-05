Hoogwerkers verenigen geïsoleerde patiënten van Ziekenhuis Geel even met familie en vrienden Wouter Demuynck

04 mei 2020

14u03 0 Geel Zo’n 30 patiënten die al langdurig in het ziekenhuis van Geel moeten verblijven - en dus al een hele poos geen bezoek mogen ontvangen - konden maandag tijdelijk verenigd worden met hun familie en vrienden. Drie hoogwerkers brachten bezoekers buiten tot het raam van de patiënt, die zo tijdens het telefoongesprek zijn of haar familie of vrienden ook in het echt kon zien.

Sinds 14 maart is bezoek aan patiënten in de ziekenhuizen, buiten enkele strike uitzonderingen, verboden door de federale overheid. Voor patiënten die al lang in het ziekenhuis verblijven begint dat na bijna twee maanden natuurlijk te wegen. Daarom besloot het Ziekenhuis Geel om een 30-tal patiënten, die al lange tijd op zowel corona- als niet-corona-afdelingen vertoeven, te verenigen met familie en vrienden.

In het echt horen en zien

De hele dag lang brachten drie hoogwerkers familie en vrienden tot aan het raam van de kamer van de patiënt. Op elke hoogwerker mochten twee naasten plaatsnemen, naast de chauffeur die achter plexiglas zat. Enkel gescheiden door een raam op kipstand, kregen de patiënt en zijn familie een kwartier de tijd om met elkaar te bellen. Zo hielden ze het veilig, maar konden ze elkaar toch even in het echt horen en zien.

“We willen zo hoop en warmte geven aan patiënten die al lange tijd geen bezoek hebben gehad”, zegt Josti Gadeyne, communicatieverantwoordelijke van Ziekenhuis Geel. “Group-f zorgt voor de drie hoogwerkers met chauffeur. Ze doen dit volledig gratis, om patiënten en hun naasten een hart onder de riem te steken.”