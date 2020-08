Honderdtal overtredingen in fietszone in één week tijd Wouter Demuynck

20 augustus 2020

15u59 1 Geel De fietszone in het centrum van Geel is al sinds 15 juni van kracht, maar het is pas sinds 1 augustus dat de politie Geel-Laakdal-Meerhout ook boetes uitdeelt. Tussen 13 en 20 augustus leverde dat een honderdtal overtredingen op.

De eerste fase van Geelse fietszone, een aaneenschakeling van fietsstraten in het centrum, werd op 15 juni van kracht. De belangrijkste verkeersregels in de fietszone zijn een snelheidsbeperking van maximum 30 kilometer per uur voor alle weggebruikers en een verbod voor gemotoriseerd verkeer om fietsers voorbij te steken.

Boetes sinds 1 augustus

Na een periode van sensibiliseren mogen bestuurders die een overtreding begaan zich sinds 1 augustus aan een boete verwachten. “Tussen 13 en 20 augustus deden we meerdere controles in de fietszone. 33 chauffeurs kregen een bekeuring omdat ze een fietser voorbij staken en 755 bestuurders werden gecontroleerd op hun snelheid. Van die 755 reden er 68 harder dan de maximum toegelaten snelheid van 30 kilometer per uur. Ook de komende weken zullen we meerdere gerichte controles organiseren”, klinkt het bij de politiezone.