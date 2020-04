Home Laarsveld telt 39 overlijdens op drie weken tijd: “Situatie nog zeer ernstig, maar we zijn het tij aan het keren” Wouter Demuynck

17 april 2020

00u38 0 Geel Sinds 27 maart zijn er in Home Laarsveld in Geel intussen 39 bewoners overleden, van wie zes al zeker aan het coronavirus. Tests hebben bovendien uitgewezen dat 57 van de 149 bewoners besmet zijn met het virus. Daarop heeft de directie afgelopen weekend het woonzorgcentrum in twee strikt gescheiden afdelingen verdeeld: een voor besmette patiënten en een voor gezonde bewoners. “Gerust zijn we niet, maar we denken toch te kunnen zeggen dat we het tij aan het keren zijn.”

Het aantal overlijdens in het woonzorgcentrum stond vorige week donderdag nog op 23. Van de nu in totaal 39 overledenen in Home Laarsveld bezweken er al zeker zes aan het coronavirus, al ligt het werkelijke aantal coronadoden naar alle waarschijnlijkheid hoger. De andere overledenen werden evenwel niet getest en zullen ook na hun dood niet getest worden.

Alle bewoners getest

Home Laarsveld behoorde niet tot de 85 eerste woonzorgcentra die testkits kregen van de Vlaamse overheid, maar de directie heeft eind vorige week het initiatief genomen om alle bewoners te testen. Daaruit bleek dat 57 van de 149 bewoners positief testten op het coronavirus.

“Daaropvolgend stak het lokale team tijdens het paasweekend, met de hulp van heel veel vrijwilligers en experten van het Ziekenhuis Geel, de handen uit de mouwen om het woonzorgcentrum in twee strikt gescheiden afdelingen te verdelen: een afdeling voor de besmette patiënten en een voor de gezonde bewoners”, zegt Jannes Verheyen, woordvoerder van de overkoepelende groep Armonea.

Twee afgescheiden afdelingen

“Beide afdelingen zijn volledig van elkaar gescheiden en er gelden verschillende procedures. Ook het personeel van de ene afdeling komt niet meer in contact met dat van de andere. In de nieuwe COVID-19-zone beschermen we onze medewerkers extra tegen het virus met behulp van een overschort, FFP2-mondmaskers, spatbrillen, handschoenen en overschoenen. In de niet-besmette zone moeten we ervoor zorgen dat de bewoners geen infectie kunnen oplopen”, vervolgt Verheyen.

“Bewoners dienen in hun kamers te blijven en medewerkers veranderen voortdurend van beschermende kledij. Op dit moment is de situatie daar nog heel precair omdat de incubatietijd van 10 dagen nog niet is verstreken en er nog mensen symptomen zouden kunnen gaan vertonen. Indien iemand symptomen vertoont, wordt die onmiddellijk naar de andere afdeling verhuisd. Gerust zijn we niet aangezien de situatie nog altijd zeer ernstig is, maar we denken toch te kunnen zeggen dat we het tij aan het keren zijn.”

Tientallen bewoners verhuisd

Het verhuizen van tientallen bewoners van de ene naar de andere afdeling heeft heel wat voeten in de aarde gehad. “Dit is heel anders dan wanneer een patiënt in een ziekenhuis naar een andere kamer moet worden overgebracht”, vertelt crisismanager Robert Zoons. “Bij ons wonen de mensen: hun hele hebben en houden bevindt zich in hun kamers. Het gaat om kasten, meubels, tv’s en noem maar op. Veel mensen wonen al jaren bij ons. Zo’n werk verricht je niet in een handomdraai.”

Helpende handen

Het woonzorgcentrum kreeg hulp van een heleboel helpende handen om die klus op 48 uur te klaren. “Onze oprechte dank gaat naar alle vrijwilligers die een steentje hebben bijgedragen, de adviseurs van het Ziekenhuis Geel, Rode Kruis-Vlaanderen dat een heleboel helpende handen heeft aangeleverd, het Vlaams Kruis dat ons voorzien heeft van brancards, een noodtent, walkietalkies en meer, en de huisartsen die ons bestaande medische team zijn komen versterken om intensievere medische zorgen te helpen uitvoeren en de continuïteit van de zorg te garanderen. En natuurlijk vergeten we de helden uit eigen huis niet: de medewerkers die sinds de start van de crisis voortdurend voor onze bewoners hebben klaargestaan”, gaat Verheyen verder.