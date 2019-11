Hobbybrouwers kunnen experimenteren in Geels Brouwhuis Wouter Demuynck

01 november 2019

18u53 1 Geel Vanaf november zet het Geels Brouwhuis haar deuren open voor hobbybrouwers. Uitbater Roman Becker investeerde in vier brouwinstallaties, waarmee bierbrouwers kunnen experimenteren.

Het Geels Brouwhuis, gelegen op de parking van de Nieuwstraat, opende in december 2017 opnieuw de deuren nadat brouwerij Aerts in 1914 omwille van de Eerste Wereldoorlog moest sluiten. De stad gaf het gebouw en de grond in erfpacht, in ruil voor de restauratie en uitbating, aan de Duitse uitbater Roman Becker. In eerste instantie opende hij het horecagedeelte, waar bezoekers kunnen genieten van onder meer het Geelse huisbier Kempengoud. Met het project ‘De Geelse Craft Bierpallieters’ is nu ook de brouwerij zelf terug van weggeweest.

Vier brouwinstallaties en stoombrouwketel

Vier brouwinstallaties - van 35, 40, 50 en 200 liter - staan op de zolderverdieping klaar voor de Geels hobbybrouwer. Net als 100 jaar geleden staat er ook een stoombrouwketel. “Iedereen die graag experimenteert met brouwen of bij wil leren is welkom. Je kan een installatie reserveren of gewoon een kijkje komen nemen naar collega-hobbybrouwers”, klinkt het. In ruil voor het gebruik van de installatie geven brouwers de helft van hun brouwsel aan het brouwhuis. Ook ben je verplicht om de ingrediënten voor je bier in het brouwhuis te kopen.

Wetgeving

Volgens de wetgeving mag privé-gebrouwen bier enkel in privékring geconsumeerd worden, maar daar wordt een mouw aan gepast door een afspraak tussen het Geels Brouwhuis en de algemene administratie van de douane en accijnzen. Zo kan het grote publiek toch proeven van de gebrouwen bieren, onder de noemer van het Geels Brouwhuis. Als die bieren in de smaak vallen bij het grote publiek, kunnen ze ook in het vaste assortiment van het brouwhuis terechtkomen.