Exclusief voor abonnees Hobbybrouwer Stijn (28) bracht zes bieren op de markt in 2019: “Mijn garage wordt binnenkort een microbrouwerij” Wouter Demuynck

21 december 2019

06u00 0 Geel In december blikken we in In december blikken we in 10 verhalen terug op 2019 in de Kempen. Voor Stijn Aerts (28) was 2019 een boerenjaar, waarin hij met zijn hobbybrouwerij Craft Beers Hoppug maar liefst zes dranken op de markt bracht . Zijn laatste creatie, een variant op zijn bestaande Milk Stout met rum en eikenhouten schilfers, werd deze maand nog gelanceerd. Momenteel is hij bezig met de voorbereidingen om in zijn garage een microbrouwerij op te zetten.

De uit Geel afkomstige Meerhoutenaar Stijn Aerts (28) richtte in september 2017 hobbybrouwerij Craft Beers Hoppug op, wat in mei 2018 resulteerde in zijn eerste bier Free Bird - een Session IPA (Indian Pale Ale) die zich onderscheidt door zijn bittere, maar fruitige smaak. In 2019 volgde nadien het ene na het andere bier. In februari lanceerde Stijn de Free Bird Milk Stout - eentje met en zonder karamel - en twee maanden later was het troebele bier Embrace The Haze het nieuwe pronkstuk in de collectie.

