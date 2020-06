Herstellingswerken aan kruispunt van Pas met Dr.-Peetersstraat en Dr.-Sanodreef van start Wouter Demuynck

10 juni 2020

18u19 0 Geel De nutsmaatschappijen gaan op donderdag 11 juni van start met het verplaatsen van kabels en leidingen aan het kruispunt van Pas met Dr.-Peetersstraat en Dr.-Sanodreef. Het gaat om de eerste fase in de herstellingswerken van de wegverzakkingen.

Midden maart werden beide kruispunten, die vlak tegenover elkaar gelegen zijn, op twee dagen tijd geteisterd door een wegverzakking. De herstellingswerken lieten een tijdje op zich wachten, maar kunnen komende donderdag starten.

Onderbrekingen

De werken van de nutsmaatschappijen zullen ongeveer drie weken in beslag nemen. Tijdens die werken is het mogelijk dat er kortstondige onderbrekingen zullen zijn van de elektriciteit in de buurt van het kruispunt. Fluvius zal de betrokken bewoners hierover wellicht informeren met een briefje in de bus.

De aannemer werkt in de bermen en maakt enkele doorsteken door de straat, maar het huidige plaatselijk verkeer op Pas blijft mogelijk. Bewoners van de Dr.-Sanodreef blijven bereikbaar via Stelenseweg en mensen van Dr.-Peetersstraat via Waaiburg. Na het bouwverlof kunnen de rioleringswerken en de aanleg van het kruispunt gebeuren. Dat zal gelijktijdig met de werken van de tweede fase aan Pas, tussen kruispunt Zonneke en dit kruispunt, worden afgerond.