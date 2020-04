Herman (61) schrijft na succes vervolg op eerste roman, die mogelijk verfilmd wordt Wouter Demuynck

21 april 2020

17u26 0 Geel Na het succes van zijn eerste boek ‘De verloren Duitse duikboot’ is Gelenaar Herman Mertens (61) intussen gestart met het schrijven van een vervolg. Bij succes volgen er nog drie bijkomende boeken en mogelijk wordt zijn eerste boek zelfs verfilmd. Zowel in België als in de Verenigde Staten legde hij al eerste contacten.

Herman Mertens (61), die uit Geel afkomstig is maar vaak bij zijn vriendin in Herentals vertoeft, zat al jaren met een verhaal over duikboten in zijn hoofd. “Dat verhaal is klein begonnen maar werd steeds groter, ik mankeerde enkel nog wat details over duikboten uit WO II. Op televisie heb ik dan eens een keer een documentaire over duikboten gezien, onder meer over het feit dat de Duitsers ook ergens in de Braziliaanse wouden hebben gezeten. Ik wist wat ik moest weten en begon vijf jaar geleden te schrijven. Na 3,5 jaar te schrijven was mijn eerste kindje geboren”, vertelt Herman Mertens.

Duikboot met lading goud

In het boek ‘De verloren Duitse duikboot’, dat in mei 2018 uitkwam bij de Nederlandse uitgeverij Boekscout, zijn halverwege 1943 twee Duitse duikboten aangemeerd op een onbewoond eiland in de Atlantische Oceaan. Een van de duikboten, met een gigantische lading goud aan boord, is niet meer zeewaardig door zware gevechten en wordt door de Duitse Kriegsmarine verstopt op het eiland. De Duitsers vertrekken met de tweede duikboot richting Duitsland, maar zullen daar nooit aankomen na een nieuwe aanval.

Een kleine twintig jaar na WO II belandt een groep jongeren met hun zeilschip op het onbewoond eiland tijdens een wereldreis. Zij vinden de duikboot en gaan aan de haal met enkele kratten goud, maar onderweg zien gevluchte nazi’s de kratten en herkennen ze het meteen. Wat volgt is een nieuwe verbeten strijd tussen twee grootmachten, want de jongeren hebben intussen de hulp ingeroepen van het United States Marine Corps.

Het verhaal is gebaseerd op waargebeurde feiten, maar is volledig fictief. In het boek van Herman Mertens leeft Hitler immers nog na WO II. “Dat is het voordeel van fictie: je kan je volledig laten gaan. Uitgeverij Boekscout was erg lovend over het manuscript. Ze vonden het een variërend en spannend verhaal. Eenmaal uitgelezen, krijg je volgens het idee dat je echt op reis bent geweest langs tropische eilanden met spionnen en duikboten.”

Tweede deel

Tot nu toe ging het boek 125 keer over de toonbank. “En dat zonder enige publiciteit. Aangezien er zoveel vraag was van lezers die zaten te wachten op een vervolg, ben ik intussen begonnen aan een tweede deel: ‘De berging van de verloren Duitse duikboot’. In het eerste boek had ik al voldoende elementen gestoken voor een eventueel vervolg bij succes”, aldus Herman, die in het dagelijkse leven nog fulltime als mecanicien van het wagenpark van de federale wegpolitie in Wilrijk werkt.

“Op 1 oktober ga ik op pensioen. Dan ga ik veel meer tijd hebben om te schrijven. Ik hoop het tweede deel eind volgend jaar af te hebben. Als het tweede deel evengoed ontvangen wordt, volgen er nog drie bijkomende delen.”

Verfilming

Voor Herman zit er mogelijk nog meer in het verschiet. Nadat zijn lezers hem erop attent hadden gemaakt dat het verhaalt zich toe leent voor een verfilming, ging hij op zoek naar geïnteresseerde filmmaatschappijen. “Tijdens het zoeken kwam ik toevallig uit op het Amerikaanse bedrijf TaleFlick, waarvan producer Uri Singer de CEO is. Filmmaatschappijen gaan op dat platform op zoek naar interessante verhalen. Ik stuurde hen een mailtje met mijn verhaal en zij stelden meteen voor om lid te worden omdat ik zeker reactie zou krijgen. Garanties heb ik niet gekregen, maar ze klonken erg positief. Daarom acht ik de kans toch reëel.”

Ook in België heeft Herman al een lijntje uitgegooid. “De film Torpedo (de eerste Vlaamse duikbootfilm ooit, red.) heb ik in avant-première in Geel gezien. Ik heb nadien aan regisseur Sven Huybrechts mijn boek geschonken. Die was zeker geïnteresseerd in het verhaal en wilde al meteen aan het boek beginnen. Hij ging terug contact opnemen.”