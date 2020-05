Helle (6) naaide de jurk voor haar - nu uitgesteld - lentefeest grotendeels zelf: “Ik dacht dat ze het beu zou zijn na één uur, maar ze is de hele dag bezig geweest”

Geel

Een lentefeest is voor vele kinderen een memorabele gebeurtenis, maar voor Helle Aerts (6) uit Geel-Bel zou het nog net dat tikkeltje onvergetelijker zijn geweest. Op zaterdag 16 mei zou ze immers schitteren in haar jurk die ze grotendeels zelf heeft gemaakt, ware het niet dat het coronavirus roet in het eten gooide. Intussen krijg je dankzij HLN toch de kans om je kind te laten schitteren in zijn of haar feestoutfit.