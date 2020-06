Heilige Dimpna krijgt eigen kaartspel in manga-stijl: “Uitgesproken kans om de legende in een iets moderner jasje te steken” Wouter Demuynck

10 juni 2020

13u18 0 Geel Sinds begin deze week kan je bij de Geelse dienst toerisme een kaartspel in het thema van de Heilige Dimpna verkrijgen. Met de Dimpnadagen op komst was de stad op zoek naar een ontwerper voor zo’n kaartspel. Het was uiteindelijk grafisch ontwerpster Lore Roovers die de jury kon overtuigen met haar Dimpnakaartspel in manga-stijl.

In mei hadden normaal de vijfjaarlijkse Dimpnadagen, waarbij de patroonheilige van de stad uitgebreid gevierd wordt, plaatsgevonden indien corona er geen stokje had voorgestoken. De Dimpnadagen zijn uitgesteld naar 2021, maar het kaartspel met afbeeldingen van de hoofdfiguren uit de Sint-Dimpnadagen worden nu al gelanceerd door de stad.

Japanse stripverhalen

De Geelse dienst toerisme en stadsanimatie was immers in de lente van 2019 al op zoek gegaan naar artistiek talent via een ontwerpwedstrijd. Het opzet daarbij was om de figuur van Sint-Dimpna op een originele manier voor te stellen, waarna het winnende ontwerp dienst zou doen als een van de afbeeldingen in het nog uit te werken kaartspel. Van de ruim 20 inzendingen kwam de Heilige Dimpna in de stijl van manga - Japanse stripverhalen - van grafisch ontwerpster Lore Roovers als winnaar uit de bus.

Dappere Dimpna

“Wanneer ik de naam ‘Dimpna’ hoor vallen, moet ik spontaan terugdenken aan een klein toneeltje dat we in klasverband hebben opgevoerd toen ik nog naar de lagere school ging. Ik vond het geweldig om die stoere, dappere Dimpna te spelen die zich zo verzette tegen onrecht en steeds voet bij stuk bleef houden”, aldus Lore Roovers.

“Dat nostalgisch gevoel kreeg ik meteen toen ik hoorde van de wedstrijd en ik vond het een uitgesproken kans om de legende in een iets moderner jasje te steken en toegankelijker te maken voor een jonger publiek. Vanuit dit beeld - een sterke jonge vrouw die trouw blijft aan zichzelf, zelfs als dat betekent dat ze moet vluchten uit angst voor eigen leven - heb ik mijn potlood bovengehaald. En begon ik te schetsen: manga-style.”

Kleurrijke verfspatten

In het kaartspel zijn de boer, koningin, koning en joker respectievelijk vervangen door creatieve interpretaties van Gerebernus, Dimpna, de Koning en de Duivel. “Ik wou de ontwerpen niet ‘binnen de lijntjes’ inkleuren dus heb ik dat letterlijk niet gedaan. Met de kleurrijke verfspatten op perkament papier wilde ik een brug maken tussen oud en nieuw, perfect en imperfect”, vertelt Lore, die voor het winnen van de ontwerpwedstrijd een Geelse cadeaubon ter waarde van 900 euro ontving en het allereerste exemplaar van het kaartspel uitgereikt kreeg door schepen van Toerisme Nadine Laeremans (CD&V).

Voor de productie van het kaartspel werd samengewerkt met kaartspelenproducent Cartamundi uit Turnhout. Het spel is te koop bij het infokantoor van de dienst toerisme en stadsanimatie aan vijf euro per stuk.