Hassan (16) komt om na aanrijding op rotonde: “We zijn veel te vroeg een topkerel kwijt” Wouter Demuynck

26 november 2019

14u47 42 Geel Hassan A.-D., de 16-jarige jongen uit Geel die bij een ongeval op de rotonde van de Antwerpseweg en de ring donderdagavond levensgevaarlijk, gewond raakte, is overleden. Hij bezweek maandagavond aan zijn verwondingen.

De 16-jarige Hassan kwam donderdagavond met zijn fiets vanuit Pas en wilde oversteken richting de Antwerpseweg. Een wagen, die ook vanuit Pas kwam en richting Turnhout wilde afdraaien, reed hem daarbij echter aan. Hij werd met kritieke verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis en is daaraan enkele dagen later bezweken. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om het ongeval te onderzoeken. Vast staat wel dat de chauffeur niet gedronken had.

Rustige jongen

Gelenaar Erice werkt bij Arktos, een vormingsorganisatie voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, en leerde zo Hassan kennen. “Ik kwam Hassan zo regelmatig tegen. Ik ken hem als een rustige en relaxte jongen die altijd goed gezind was. Een behulpzame kerel die nog volop aan zijn toekomst aan het werken was. We zijn veel te vroeg een topkerel kwijt.”

Op sociale media reageren vrienden eveneens vol ongeloof op het tragische nieuws. “Je was nog zo jong. Dit verdiende je echt niet. Slaapwel, lieve vriend”, klinkt het bij een vriendin. Woensdag om 14.30 uur zal er ter ere van Hassan een gebed plaatsvinden in moskee Al Mohsinine.

Controversiële rotonde

De rotonde aan de Antwerpseweg is al langer voer voor discussie. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plaatste op de rotonde in 2014 verkeerslichten, maar twee jaar later viel de beslissing om de rotonde af te breken en er een kruispunt met conflictvrije verkeerslichten van te maken. Daarop is het echter nog even wachten. “Ons streefdoel is om in 2022 te beginnen met de werken”, zegt AWV-woordvoerder Jef Schoenmaekers.

“De twee bypasses (de bochten buiten de lichten komende vanuit Antwerpseweg richting Mol en komende vanuit Kasterlee richting Antwerpseweg, red.) gaan eruit, in de plaats ervan komen telkens twee afslagstroken. Het tragische ongeval van vorige week zou met het nieuwe kruispunt niet meer mogelijk zijn, omdat tegelijkertijd rechtsaf voor de wagen en rechtdoor voor de fietser door de lichtenregeling vermeden wordt.”