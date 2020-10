H-oehoe-ra! Geelse uilenfamilie verkozen tot ‘dier van het jaar’ door Nederlandse kinderkrant Kidsweek Jurgen Geyselings

05 oktober 2020

14u18 0 Geel De oehoe-familie die in het voorjaar huisde op het balkon van Gelenaar Jos Baart doet weer van zich spreken. Bij onze Noorderburen werden de drie uilskuikens verkozen tot ‘Dier van het Jaar 2020' door kinderkrant Kidsweek.

De Geelse oehoe-familie kreeg officieel de titel ‘Kidsweek Dier van het Jaar 2020' toegewezen. Met meer dan de helft van de stemmen lieten de pluizige uiltjes onder meer reuzenpanda Fan Xing, damhert Floris en minivarken Thor achter zich. De schattige oehoe’s haalden tijdens de verkiezing meer dan de helft van de tweeduizend stemmen binnen. Kidsweek is een Nederlandse krant speciaal voor kinderen van 7 tot 12 jaar en verschijnt iedere donderdag. In deze krant praat men onder andere over de levens van beroemde sterren en lezen de kinderen alles over de nieuwste televisieprogramma’s die verschijnen.

TV-kijkende oehoe’s

De jonge Oehoe’s zagen dit voorjaar het levenslicht in een plantenbak aan het balkon in het centrum van Geel, vlakbij de kerk waar moeder oehoe zich vaak een plekje toedient. Vele tientallen Gelenaars kwamen dagelijks van op de begane grond kijken of ze geen glimp van het oehoe-nest konden opvangen. Het was er een twee maanden leuk vertoeven voor de uilskuikens aan het appartement van bewoner Jos Baart. “Ze houden me iedere avond, achter het raam dan wel, gezelschap als ik hier in mijn zetel naar tv kijk. Ik denk dat ze dan mee naar het scherm zitten te kijken met mij omdat er veel beweging en licht te zien is op de televisie, terwijl voor de rest alles donker is”, vertelde hij ons destijds.

(Lees verder onder foto)

Natuurhulpcentrum

Na een tijdje werden de kuikens echter te levendig en doken ze meermaals van balkon de stoep op. Jos besliste om ze dan naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek over te brengen waar ze het de dag van vandaag nog steeds goed stellen. Binnenkort worden de drie jongen door hun verzorgers vrijgelaten en kunnen ze de natuur invliegen op zoek naar een eigen leven. De oehoe is de grootste uilensoort die in Europa leeft en heeft al snel een vleugelspanwijdte van bijna twee meter. In België leeft deze vogel vooral in steengroeven en in de Ardennen.

Geldprijs

De nieuwe titel die de Geelse uilskuikens toegewezen kregen brengt niet enkel eeuwige roem en een beker met zich mee, maar ook een mooie geldprijs die eraan vasthangt. Jos Baart mocht duizend euro doneren aan een goed doel naar zijn eigen keuze. Geen verrassing naar waar Jos het geld overschreef: het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek kreeg de centen netjes toevertrouwd. “Ik ben ontzettend trots dat zovele kinderen op de oehoe’s hebben gestemd,” weet hij. “Met dit geld kan het vogelcentrum heel veel mooie dingen gaan doen.”