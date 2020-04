Grote drukte bij heropening

van containerparken Wouter Demuynck

07 april 2020

16u35 0 Geel De heropening van de (meeste) containerparken in Vlaanderen ging zowat overal gepaard met een grote drukte. In Mol-Gompel en Geel stonden er bijvoorbeeld lange files, maar in Herentals was het dan weer niet druk. Daar werken ze immers op afspraak.

De coronamaatregelen legden in maart op dat ook de containerparken de deuren moesten sluiten. Veel gemeentebesturen klaagden echter dat ze met extra sluikstort te maken kregen en vroegen om de parken weer te openen. Dat gebeurde dinsdag, al gaan sommige containerparken pas woensdag open.

Dat ging in de Kempen gepaard met wisselende drukte. In Mol-Gompel en Geel was het aanschuiven geblazen omdat bezoekers maar met mondjesmaat worden binnengelaten. In Herentals was het dan weer rustig aangezien het containerpark daar op afspraak werkt. Alle containerparken vragen wel om enkel te komen als het dringend is, je afval vooraf te sorteren zodat je bezoek snel afgehandeld kan worden en alleen te komen.