Groep Verellen vernieuwt twee toonzalen Wouter Demuynck

22 november 2019

14u19 0 Geel Groep Verellen - verdeler van Peugeot, Citroën, DS en Opel - vernieuwde onlangs twee van hun toonzalen op de Antwerpseweg in Geel. Ter gelegenheid van de nieuwe toonzalen, twee nieuwe modellen en het 100-jarig bestaan van Citroën zet Groep Verellen dit weekend de deuren wagenwijd open voor het publiek.

Groep Verellen heeft maar liefst vier redenen om dit jaar feest te vieren. Naast twee nieuwe toonzalen en de viering van 100 jaar Citroën worden er ook twee nieuwe modellen gelanceerd: de nieuwe Opel Corsa en de nieuwe Peugeot 208.

“Dit is alweer een mooie stap in de 45-jarige geschiedenis van onze garage”, zeggen Kris Verellen en zijn echtgenote Christine Nevelsteen, zaakvoerders van Groep Verellen. “Met het brede aanbod dat we hebben en de steeds grotere groei moesten we onze toonzalen alweer uitbreiden. Deze stap onderstreept alleen maar de ambitie die we hebben om mee te evolueren met de aangepaste noden binnen de branche.”

Om dat te vieren worden alle klanten dit weekend getrakteerd op een hapje en een drankje. De toonzalen zijn tijdens het weekend geopend van 9 tot 17 uur. Op zaterdagnamiddag wordt de muzikale omlijsting verzorgd door de Knappe Koppen en kan je genieten van een wafel, op zondagnamiddag is er een optreden van Rock ‘n Roll Extreme uit Olen en trakteren Kris en Christine op pizza.