Graffitiwerk kleurt Stadspark Wouter Demuynck

30 mei 2019

Het stadspark is sinds kort opgefleurd met een graffitiwerk. Het werk is er gekomen dankzij een sociaal-artistiek project van JAC Geel en VZW Refuchances, die de handen uit de mouwen staken om een sterk verhaal te schilderen. De uitkomst zijn twee verschillende tekeningen over diversiteit, die elk hun eigen nadruk leggen. Die vormen samen een geheel met als boodschap dat iedereen moet samenwerken voor een mooie samenleving, ondanks de individuele verschillen.

Het graffitiwerk is het eindresultaat van een artistiek project met oog voor sociale integratie, waarbij jongeren en nieuwkomers aan de slag gingen met hun talenten en die verder ontwikkelden via beeldende kunst. De eigen leefwereld was telkens de insteek bij de werken.

De tekening van het jeugdadviescentrum (JAC Geel) draagt de naam Colour You(th). Het bestaat uit afzonderlijke werken, geselecteerd door jongeren en tot één geheel gebracht door kunstenaar Sander en zijn team. Jongeren kwamen gedurende tien weken samen om te schilderen, collages te maken, en vooral zichzelf tegen te komen.

Het werk van VZW Refuchances, een organisatie die vluchtelingen helpt integreren, toont verschillende gezichten die samen een inclusieve boodschap uitdragen. VZW Refuchances ging samen met kinderen aan de slag om tekeningen te maken en later kregen ze professionele ondersteuning om van alle puzzelstukjes een geheel te vormen.

“Zo is het kunstwerk beetje bij beetje, maar heel bewust en zeer interactief opgebouwd”, klinkt het bij de initiatiefnemers. “Achter de uiteindelijke vormgeving gaan heel persoonlijke verhalen schuil. Droevige en soms pijnlijke ‘echte’ levensverhalen. Evenzeer vertellingen die hoop en kracht geven voor de toekomst, met één sterke boodschap: samen staan we sterk.”