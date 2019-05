Gouden G-sporters Liam en Robbin maken zich op voor Nationale Spelen: “Gouden medaille was voor mijn overleden vader” Wouter Demuynck

28 mei 2019

15u47 0 Geel Met allebei een gouden medaille van de Special Olympics op zak, kijken de Kempense G-sporters Liam De Ceuster (22) en Robbin Belmans (28) vol vertrouwen uit naar de Nationale Spelen, die morgen van start gaan in Sint-Niklaas.

Voor ruiter Liam De Ceuster (22) uit Herentals en basketter Robbin Belmans (28) uit Meerhout is 2019 al een topjaar, want op de Special Olympics Wereldspelen van maart in Abu Dhabi behaalden beide Kempenaren voor het eerst een gouden medaille. Liam, die aangesloten is bij ‘t Perdje in Zammel (Geel), nam voor het eerst deel maar mocht dus meteen plaatsnemen op het hoogste schavotje dankzij een eerste plaats in het gymkhana, waarbij je een behendigheidsparcours zo snel mogelijk moet afleggen. “Je moet onder meer slalommen tussen paaltjes, over balken springen en door een doolhof rijden. Ik was goed uitgeslapen en geconcentreerd en ging sowieso voor goud”, vertelt Liam.

Robbin, die bij basketclub BBC Geel speelt, nam op 16-jarige leeftijd al eens deel aan de Wereldspelen in Shanghai. “Maar toen was dat allemaal nieuw voor onze basketploeg. Ik had niet verwacht om nu al goud te halen, maar wel zeker een medaille”, aldus Robbin. De spanning tijdens de finale tegen Servië was te snijden, al speelde hun tegenstander het niet altijd even eerlijk. Aan de basketwedstrijden nemen ook zogenaamde Unified Partners, personen zonder een beperking, deel bij beide ploegen.

Heel emotioneel

“De Serviërs lieten één partner al het werk doen, wat tegen het principe in gaat. Op het laatste moment konden we gelukkig nog gelijkmaken en wonnen we de verlengingen. Het einde was heel emotioneel voor mij. Die gouden medaille is voor mijn vader, die in november vorig jaar overleden is. Ik twijfelde nadien of ik wel zou gaan naar Abu Dhabi, maar daarna kwam ik tot het besef dat ik beloofd had om te gaan. Gelukkig maar dat ik toch gegaan ben.”

Zotte rit door woestijn

De atleten hadden ook nog de tijd om enkele uitstapjes te maken in Abu Dhabi. “We zijn naar een pretpark geweest, hebben op dromedarissen gereden en hebben een jeepsafari door de woestijn gedaan. Vooral dat laatste was wel heftig. Ik dacht even dat mijn laatste uur geslagen had, want die jeep hing wel erg scheef. Echt een zotte rit”, lacht Robbin.

Zenuwen

Nu maken Liam en Robbin zich op voor de Nationale Spelen in Sint-Niklaas, die vanaf morgen (29 mei) tot en met 1 juni plaatsvinden. Hoewel Liam op de Nationale Spelen al verscheidene prijzen heeft gepakt, is er van nonchalance geen sprake. “Al sinds ik 14 ben, neem ik deel aan de Nationale Spelen. Daarbij heb ik twee gouden medailles in het bowling en vier gouden medailles in het paardrijden behaald. Toch ga ik nog zenuwachtig zijn. Ik ga mijn best doen om me te concentreren en ga sowieso opnieuw voor die eerste plek.”

Met BBC Geel heeft Robbin ook al vele gouden medailles behaald op de Nationale Spelen. “Ik laat het wat op me afkomen. Ik ga wel voor goud, maar vroeger kon ik lang boos zijn omdat we niet gewonnen hadden en die mentaliteit wil ik loslaten. We zijn al vaker eerste geweest dus niet winnen zou niet het einde van de wereld zijn, zolang ik vind dat ik mijn best heb gedaan”, besluit Robbin.