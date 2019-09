Goud voor Lou en Rita Wouter Demuynck

03 september 2019

Het Geelse echtpaar Lou Claesen (71) en Rita Vandeperre (70) heeft wat te vieren, want dit jaar zijn ze 50 jaar getrouwd. Lou en Rita leerden elkaar kennen in het Geelse uitgaansleven. Intussen hebben ze twee kinderen en vier kleinkinderen en wonen ze in het centrum in de Gasthuisstraat. Vroeger werkte Lou als vertegenwoordiger bij Presibel in Retie, dat kantoor- en schoolmeubilair verkoopt, Rita was bediende bij André Bens Brandstoffen. Als hobby is Lou kunstschilder, daarnaast gaat het koppel vaak naar zee en wandelen en fietsen ze veel. Elk jaar gaan ze ook mee op kamp met de oud-scouts van Neerpelt, waarvan Lou afkomstig is.