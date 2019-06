Goud voor Daniëlle en Fernand Wouter Demuynck

11 juni 2019

13u45 3

Het Geelse echtpaar Fernand Mathieu (73) en Daniëlle Moonen (73) viert dit jaar zijn 50ste huwelijksverjaardag. Fernand en Daniëlle, die in Elsum wonen, hebben twee kinderen en drie kleinkinderen. Ze leerden elkaar kennen op de kermis van Tessenderlo. Vroeger werkte Daniëlle in de keuken van de hotelschool van Geel, Fernand was aan de slag als postbediende in Antwerpen en Onze-Lieve-Vrouw-Olen. In hun vrije tijd zijn Fernand en Daniëlle nog heel actief - zo gaan ze onder meer nog fietsen, petanquen en zwemmen.