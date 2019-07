Gezin met vier kinderen verliest alles in brand: “Maar we zijn zo dankbaar voor alle steun” Wouter Demuynck

05 juli 2019

19u18 0 Geel Amper een vijftal minuten waren Mohamed Ismael, zijn vrouw Rashida Musa en hun zoontje Rachad (4) woensdagavond weg van hun sociale woning in de Eendenstraat om bij de nabijgelegen Lidl enkele ijsjes te kopen, maar net toen ontstond er op de slaapkamer van de kinderen een brand die zich razendsnel verspreidde. Hun drie zonen van 9 en 10, die thuis waren gebleven, probeerden de brand nog te blussen met enkele emmers water, maar dat was tevergeefs. De woonst werd onbewoonbaar verklaard. Zij kunnen wel op veel steun rekenen van de stad en de buurt. “Daar zijn we hen zo dankbaar voor”, klinkt het.

Mohamed Ismael en Rashida Musa wonen al meer dan 10 jaar in Geel. Oorspronkelijk komt Mohamed van Niger, terwijl de roots van Rashida in Ghana liggen. Samen hebben zij vier zonen: Munib, die weldra 11 wordt, de 9-jarige tweeling Muslih en Mukhlis, en Rachad (4). Woensdagavond, iets voor 19 uur, wilden Mohamed en Rashida nog wat ijsjes gaan kopen voor hun kinderen. “Normaal gaan we altijd samen, maar nu wilden onze drie oudste zonen liever tv kijken”, doet Mohamed zijn verhaal. “Met de auto duurt naar de Lidl rijden slechts twee minuten, dus namen we enkel Rachad mee. Nog geen vijf minuten later kreeg ik telefoon van de buurvrouw dat ons huis in brand stond. Ik heb alles op de band aan de kassa laten staan en ben direct vertrokken. Toen ik in de bocht van onze straat kwam, zag ik de rook al uit ons huis komen. Gelukkig waren de kinderen toen al buiten. Enkele minuten later waren ook de brandweermannen daar.”

De tol van de brand, die ontstond in de slaapkamer van de kinderen, is zwaar. De kinderkamer brandde volledig uit en ook een berging liep grote brandschade op. Op de benedenverdieping is er ook veel rook- en waterschade, waarop de woning onbewoonbaar werd verklaard. Veel meubels zijn onbruikbaar en vooral al de kledij van de kinderen is verloren gegaan in de brand. Al is de materiële schade even bijzaak voor de ouders. “Het belangrijkste is dat we allemaal veilig zijn en dat niemand gewond raakte”, zeggen Mohamed en Rashida. “Dingen kun je altijd nog vervangen. Op dit moment zijn wij dus blij.”

Het gezin kan ook op steun rekenen van de stad en buurtbewoners. Sinds woensdagavond wordt het gezin opgevangen in Hotel Roosendaelhof en vanaf maandag kunnen ze hun intrek nemen in een andere sociale woning in de nabijgelegen Zwaluwstraat die leeg stond, totdat hun woning in de Eendenstraat weer hersteld is. “De mensen hier zijn heel meelevend en we hebben al veel steun gekregen. Daar zijn we hen zo dankbaar voor. Enkele mensen en het OCMW hebben ons kleren gebracht en de burgemeester stond meteen na de brand hier om ons te helpen. Je weet nooit dat je geliefd bent tot er iets gebeurt.”

De drie oudste zonen van Rashida en Mohamed probeerden de brand zelfs nog even te blussen. “Zij hoorden het brandalarm afgaan en zijn toen meteen naar boven gegaan. Met twee emmers water hebben ze nog geprobeerd het vuur te blussen, maar dat lukte niet want het vuur op de matras verspreidde zich snel. Op een paar minuten tijd ging het van een kleine naar heel grote brand. Daarop wilden ze beneden naar ons bellen, maar de elektriciteit was al weggevallen. Daarom belden ze aan bij een buurvrouw. Wat lief was, is dat zij nog op het punt stond om binnen te komen in ons huis omdat ze dacht dat Rachad nog binnen zat. Maar toen wezen onze zonen erop dat hij bij ons was. Aan mijn zonen heb ik wel duidelijk gemaakt dat ze direct naar buiten moeten gaan als zoiets nog eens gebeurt.”

De brand bleef dus gelukkig beperkt tot materiële schade, al moet er Rashida en Mohamed wel nog iets van het hart. Vooral op sociale media lazen ze vele negatieve reacties over het feit dat hun kinderen heel even alleen waren. “De mensen dachten dat we ver weg waren terwijl Lidl twee minuten van ons huis is. Toen ik vertrok was het bijna 19 uur en toen dacht ik er nog aan om snel terug te zijn zodat ik het nieuws nog kon zien. Kinderen van 9 en 10 jaar oud zijn bovendien groot genoeg om even alleen te zijn, al gaan we normaal eigenlijk altijd samen. Rachad wilde ook blijven, maar hem hebben we echt moeten meepakken. Ik kan zulke reacties begrijpen als ze dachten dat we ver weg waren, maar dat was dus niet zo. De brand zou sowieso gebeurd zijn, wat had ik eraan kunnen doen? De reacties waren soms erger dan de brand zelf.”