Gezelligheid troef tijdens zevende editie van Ten Aard Verlicht Wouter Demuynck

02 februari 2020

16u20 0 Geel Zaterdagavond schitterde Ten Aard (Geel) dankzij de vele honderden kaarsjes en andere lichtjes die verspreid waren over het dorp. De zevende editie van Ten Aard Verlicht lokte weer een pak volk.

Het thema van het tweejaarlijkse evenement was dit jaar ‘Op citytrip’. Tijdens de wandeltocht langs de kaarsen en vlammetjes werden de bezoekers geanimeerd met vertellingen, dans, kermismuziek, een vuuract, kinderanimatie en circusacts.

Die waren dit jaar vaak internationaal getint. Bij de achttien attracties kwamen de bezoekers onder meer terecht in een Hollands tulpenveld, een vismijn in Oslo, Venetië en in de parochiezaal hing een Las Vegas-sfeertje

Ook de Kunstacademies van Geel leverden een mooie bijdrage aan Ten Aard Verlicht. Het muzieklabo speelde in de kerk eigen klankcomposities op muziekdozen die de kinderateliers vervaardigd hadden.

Het jongerenkoor nam de bezoekers dan weer mee op reis over de hele wereld. Hun stemmen werden afgewisseld met oude muziek, fluitensemble, klarinet, Engelse hoorn, marimba, muziekdozen en dans.