Gezelligheid en beleving troef in vernieuwde brasserie Flore Wouter Demuynck

24 januari 2020

20u59 0 Geel Het interieur van de bekende brasserie Flore op de Markt in Geel steekt sinds kort in een volledig nieuw jasje. Om voor meer beleving en gezelligheid te zorgen, kreeg de zaak een andere indeling en werden de toog, meubels en de veranda vernieuwd. De wijnkast en de twee koperen biervaten maken het plaatje compleet.

Brasserie Flore is al 27 jaar lang een vaste waarde op de Geelse Markt. De vader van huidig zaakvoerder Cedric Mertens (43) richtte de zaak in 1992 op en zo was Flore een van de eerste brasserieën in de Kempen en omstreken. In 2006 nam Cedric de brasserie over van zijn vader. Al snel investeerde hij in een feestzaal voor grotere groepen of lokale bedrijven. Nu was opnieuw een grote investering aan de orde.

Gezelligheid

“Je kan overal iets eten, maar beleving is voor de mensen heel belangrijk. Ze willen constant iets nieuws. Vroeger hadden we in het midden één lange rij tafels. Die hebben we nu van elkaar gescheiden om zo meer gezelligheid te creëren”, zegt Cedric Mertens. “Zo staat er nu een wijnkast, met daarin wijn die we zelf invoeren. De twee koperen biervaten vind ik ook magnifiek qua beleving.”

Niet enkel de indeling is anders, ook alle meubels in de zaak zijn nieuw. “De toog is volledig nieuw en de marmeren tafels hebben we vervangen door houten exemplaren, die toch meer warmte creëren. Met die warmte en gezelligheid op het oog hebben we aan de zijkanten ook zetels geplaatst. In een volgende fase wordt ook het licht aangepast naargelang de dag vordert: overdag een koelere kleur, ‘s avonds een warme kleur om voor een romantische sfeer te zorgen. Op termijn gaan we ook werken met geluidsabsorberende panelen, die ervoor zorgen dat je niet het gevoel hebt dat je in een refter zit te eten.”

In december was brasserie Flore negen dagen gesloten om alle vernieuwingen door te voeren. In één klap werd ook de keuken in een nieuw jasje gestoken en werd de veranda verhoogd. “Door die verhoging kunnen we de veranda helemaal openzetten zodat het terras in de zomer één geheel vormt.”

Succesformule

Ook na al die jaren blijft Flore nog uitstekend draaien. Is er een bepaalde succesformule? “Het belangrijkste is om constant te werken en naar je klanten te luisteren. Het kan snel gaan - wij hebben ons ook al eens moeten herpakken. Ik kan rekenen op een heel goed en een heel vast team, want ze zijn er al enkele jaren bij. Als je als klant een zaak binnenkomt, is het leuk dat je het personeel herkent.”