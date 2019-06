Gevaarlijke bergingsoperatie na ongeval met tankwagen op E313 achter de rug: snelweg richting Antwerpen weldra weer open Verkeershinder zal nog tot de avondspits duren kv haa kg wdh

05 juni 2019

10u24

Bron: VRT NWS, Belga 49 Geel De E313 is ter hoogte van afrit Geel-Oost sinds middernacht volledig afgesloten na een ongeval met twee vrachtwagens. Een van de voertuigen is een lpg-tankwagen, waarvan de tank is lekgeslagen. Om het autogas te kunnen overpompen was de snelweg in beide richtingen volledig dicht. Het gas is inmiddels overgepompt, waardoor de snelweg richting Antwerpen weldra weer open kan. In de andere richting blijft de snelweg nog een tijdlang gesloten wegens takel- en herstellingswerken. De verkeershinder als gevolg van het ongeluk is groot en zal nog zeker tot de avondspits duren.

De problemen ontstonden afgelopen nacht, even voor 1 uur, toen ter hoogte van Geel-Oost in Laakdal in de richting van Hasselt twee vrachtwagens op elkaar botsten. De tankwagen en vrachtwagen reden op elkaar in in de staart van een file. Die was ontstaan nadat omgewaaide bomen op de snelweg waren terechtgekomen door het hevige onweer.

Eén chauffeur kon zijn vrachtwagen op eigen kracht verlaten en bleef ongedeerd. De chauffeur van de tankwagen, een vrouw, zat gekneld. Door het lekkende gas moest de brandweer bijzonder voorzichtig te werk gaan. De lekkende tank werd besproeid met water om ontploffingsgevaar te beperken. Het slachtoffer kon na bijna twee uur eindelijk bevrijd worden en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Over haar toestand is niets bekend.



Gevaarlijke bergingswerken

De lange afhandeltijd van het ongeval heeft volgens de hulpdiensten alles te maken met de complexe veiligheidssituatie van de lpg-tankwagen. Daarin zijn onderaan verschillende lekken geslagen en het volstaat blijkbaar niet om die te dichten. Voordat de tankwagen kon getakeld worden, moest eerst de lpg worden overgepompt en dat gebeurde met de grootste omzichtigheid. Die klus is intussen achter de rug. Zodra de civiele bescherming schermen op de middenberm heeft geplaatst, kunnen de takelwerken richting Hasselt van start gaan en kan de snelweg richting Antwerpen weer open. Richting Hasselt blijft de snelweg nog langer afgesloten aangezien er ook herstellingswerken aan de weg moeten gebeuren.



“Een gespecialiseerde firma is ter plaatse met speciaal materiaal, maar de operatie is zo complex en op het vlak van veiligheid zo gevoelig dat het een werk van erg lange duur is”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. De snelweg is in beide richting volledig afgesloten omdat voorbijrijdend verkeer vonken zou kunnen veroorzaken met mogelijk een explosie tot gevolg.

Evacuatie en infonummer

Door de complexe bergingsoperatie werd in Eindhout, een deelgemeente van Laakdal, een woonwijk uit voorzorg geëvacueerd. Het ging om de Heikantstraat tot aan de Bennekensstraat, Tulpenstraat, Viooltjesstraat, Klaprozenstraat, Steenweg op Meerhout van Geel-Oost tot aan kruispunt Klaprozenstraat en Kerkhofweg van kant Geel-Oost t.e.m. huisnr. 18.

Bewoners die niet bij familie/vrienden terechtkunnen, werden opgevangen in een lokaal opgericht opvangcentrum, in zaal Dennenoord, Smallestraat 4 in Eindhout. In het dorp zorgde een basisschool indien nodig ook voor opvang van de kinderen en verwittigde het alle ouders.

Er is intussen ook een infonummer gelanceerd waar mensen terechtkunnen die meer informatie willen over het ongeval en de impact op de buurt. Het gaat om het nummer 1771.

File en omleidingen

Het Vlaams Verkeerscentrum vermoedt dat de hinder nog een hele tijd zal duren. Zeker richting Luik zal de weg tot de avondspits afgesloten blijven. Indien mogelijk gaat de weg richting Antwerpen al sneller open, als het takelen in alle veiligheid kan gebeuren.

Er zit geen verkeer meer vast achter het ongeval, maar op weg naar de afritten die bestuurders moeten nemen in beide richtingen staan er wel nog lange files. Richting Antwerpen gaat om acht kilometer file, richting Luik zes kilometer. De wachttijden blijven er meer dan een uur bedragen en ook het lokale wegennet loopt nog steeds overvol.

Het verkeer tussen Antwerpen en Hasselt wordt aangeraden om via Brussel (E19) om te rijden. Ook pendelaars tussen Antwerpen en Luik en tussen Gent en Hasselt rijden beter om via Brussel. Van en naar Aken en Maastricht is de E34 via Eindhoven een alternatief.

Vermijd de #E313 in Geel, want volledig DICHT in BEIDE RICHTINGEN na een ongeval met een vrachtwagen en een tankwagen. Op dit vroege uur is het al 1 uur aanschuiven richting Antwerpen! Wellicht blijft de snelweg nog de hele ochtendspits afgesloten! pic.twitter.com/Z6OFuyyBaL Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

Update #E313 Door een ongeval is de snelweg in beide richtingen afgesloten in Geel-Oost. Meer info en omleidingen kan je hier terugvinden: https://t.co/mLAq5vuJdE en https://t.co/sxShilGaF2 Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link