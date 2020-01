Gelenaars dienen meer dan 1.600 ideeën voor meerjarenplan in Wouter Demuynck

13 januari 2020

15u40 0 Geel Tijdens de participatiecampagne ‘Zeggetis’ heeft de stad 1.649 ideeën van burgers over het meerjarenplan ontvangen. De stad maakt zich sterk dat alle reacties, suggesties en ideeën werden getoetst en verwerkt in bestaande of nieuwe acties.

Op dinsdag 21 januari is iedereen die geïnteresseerd is in het meerjarenplan om 19.30 uur welkom in zaal De Waai. Tijdens het infomoment licht het stadsbestuur de belangrijkste projecten uit het meerjarenplan toe.

De inwoners komen ook meer te weten over het meerjarenplan in de volgende editie van InfoGeel, die begin maart in de bus valt, of op www.geel.be/meerjarenplan.