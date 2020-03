Gelenaar Rudi Schellens wandelde al twintigduizend kilometer langs meer dan duizend cafés Jurgen Geyselings

15 maart 2020

12u36 0 Geel Rudi Schellens uit Geel wandelt al meer dan tien jaar van café naar café door gans Vlaanderen. Aan de hand van een boek vol horecazaken stippelt hij zelf zijn wandelingen uit en verzamelde hij al meer dan twintigduizend kilometers wandel- en caféplezier.

Wandelen naar een café of van een café naar huis, vele mensen doen het op een zomerse zondag. Rudi Schellens uit Elsum bij Geel pakt het anders aan. In 2009 werd bij hem diabetes vastgesteld en zo ging hij op aanraden van de apotheker meer en meer wandelen. Sindsdien wandelt hij twee tot drie keer per week en het ganse jaar door van café naar café aan de hand van het boek ‘Originele café’s in Vlaanderen’. In dat boek staan honderden cafés waar men, wanneer men het boek bijheeft en laat afstempelen, een extraatje krijgt bij een bestelling.

Verdoken pareltjes

In die dikke tien jaar dat Rudi op pad gaat doorheen Vlaanderen bezocht hij meer dan duizend verschillende cafés en duidt zijn kilometerteller ondertussen meer dan twintigduizend kilometer aan. Ronduit indrukwekkend en het kost hem gemiddeld twee paar wandelschoenen per jaar. “Alle wandelingen stippel ik de dag ervoor tot in de puntjes uit op mijn computer”, vertelt Rudi. “Aan de hand van de wandelknooppunten en het fietsnetwerk in Vlaanderen kom ik dan langsheen de mooiste plaatsjes in Vlaanderen, van de kust tot in de Voerstreek en alles ertussen. Vaak passeer ik langs verdoken pareltjes in het Vlaamse landschap en kom ik amper een auto tegen.” Rudi zorgt ervoor dat langsheen zijn wandelingen één of meerdere cafés uit het boek te vinden zijn. “Hoe leuk is het om die café’s te kunnen gebruiken als sanitaire stop. En om er dan ineens iets te drinken of te eten, ideaal toch! De mooiste kroegen die ik in die tien jaar tegenkwam waren De Wedelse Molen in Overpelt en Le Trappiste in Brugge.”

Eigenlijk ga ik op bezoek bij collega-cafébazen. Vaak klinkt het bij mijn aankomst: daar is onze wandelaar weer! Rudi Schellens

Iedere twee jaar verschijnt er een nieuwe versie van het boek ‘Originele café’s in Vlaanderen’ en telkens probeert de Gelenaar zoveel mogelijk horecazaken te bezoeken tijdens zijn wandelingen. “Mijn eigen café dat enkel op zondag en bij thuiswedstrijden van ASV Geel open is, Drijzillenhof in Geel, staat ook in het boek”, gaat Rudi verder. “Eigenlijk ga ik tijdens mijn tochten op bezoek bij zoveel mogelijk collega’s in Vlaanderen. En wanneer ik al eens voor een gesloten deur sta, vis ik het café simpelweg terug op in één van de volgende wandelingen. Op verschillende plaatsen herkennen ze me ondertussen al als ik binnenwandel met mijn rugzak en boek. Dan klinkt het bij de plaatselijke waard vaak: daar is onze wandelaar weer!”

Over de helft

“Momenteel ben ik een klein jaar bezig met het meest recente boek af te werken en zit ik over de helft. Van de 342 cafés in het boek heb ik er momenteel 216 bezocht. Goed voor meer dan honderd wandelingen en een dikke tweeduizend kilometer in een jaar”, toont hij aan met een schema dat hij netjes bijhoudt over zijn wandelingen. “Met de coronacrisis die er nu heerst, zie ik een flinke hap uit mijn cafébezoekjes tijdens mijn wandelingen verdwijnen, maar aangezien ik goed op schema zit heb ik er alle hoop op dat ik mijn uitdaging zal vervullen.”

Dodentocht

Een vast stramien in zijn wandelingen zit er niet. “Soms wandel ik 35 kilometer en kom ik amper één café tegen, en enkele dagen later wandel ik amper enkele kilometer om meerdere zaken te bezoeken. Dat hangt echt af van dag tot dag en van regio tot regio.” Naast zijn zelf uitgestippelde wandelingen is Rudi ook fan van de Dodentocht die hij al twaalf keer tot een goed einde bracht. De Dodentocht en De Zotte 50 van Geel, dat zijn trouwens de enige georganiseerde wandelingen waar je Rudi zal tegenkomen.