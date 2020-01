Gelenaar ontwerpt Peaky Blinders-achtige kostuums: “Ambachtelijk en authentiek is helemaal terug” Wouter Demuynck

07 januari 2020

17u09 2 Geel Met Good Manners heeft Gelenaar en ontwerper Tom Loodts onlangs zijn eigen label gelanceerd. Zijn kostuums lijken wel rechtstreeks te komen uit Peaky Blinders, de populaire serie op Netflix die zich afspeelt in Engeland na de Eerste Wereldoorlog. Volgens Loodts is er in onze digitale maatschappij steeds meer heimwee naar vroeger.

Tom Loodts gaat al een tijdje mee als ontwerper van tal van collecties, maar besloot in 2019 om zijn eigen label op te richten. Met Good Manners wil hij inzetten op ethische en verantwoorde kledij. “Ik selecteer streng en met de nodige liefde voor het product de juiste leveranciers. Ik kies ook bewust voor ISO-gecertificeerde bedrijven in Europa”, vertelt Tom Loodts. “Dat resulteert in een eerlijke prijs en dat vind ik alleen maar positief. Iedereen mag van mijn collectie beter worden, zowel de koper als de producent en zijn werknemers.”

Nostalgie

Loodts meent dat we in onze drukke, digitale wereld steeds meer heimwee naar vroeger hebben. Daarom ontwerpt hij kostuums die zo uit de jaren ‘20 lijken te komen. “We zitten in een beleving van nostalgie, onze appreciatie voor het ambachtelijke, het authentieke en duurzame is weer terug. Kijk maar naar de hype rond beroepen als barbier en barista. Jezelf goed verzorgen en laten verwennen als man is helemaal in. Ik heb een voorliefde voor speciale wevingen, bindingen, kleuren en afwerkingen. Dat combineer ik met een iets gewaagdere modellering voor de mannen van nu, die op zoek zijn naar een uniek kostuum. Geen standaard blauw of grijs pak, maar een gezellige retro, boho of vintage-outfit waarmee je zo uit de jaren 20 zou kunnen stappen.”